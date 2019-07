TASR

Partizánsky oddiel Slovan operoval v okolí Kláštora pod Znievom

Partizánsky oddiel Slovan vznikol v polovici decembra 1944 a založili ho prevažne obyvatelia obcí Kláštor pod Znievom, Slovany a Lazany. Skupina operovala hlavne v širšom okolí spomínaných dedín.

Na archívnej snímke Znievsky hrad v Kláštore pod Znievom. — Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 8. júla (TASR) - V oblasti Kláštora pod Znievom sa začiatkom zimy 1944 dalo dohromady niekoľko mužov z okolitých obcí, aby vytvorili odbojovú skupinu, ktorá mala zhromaždiť čo najviac ľudí v boji proti okupačným nemeckým jednotkám. Na ich čele stál partizánsky veliteľ Bohuslav Majzlík. Ten na pôsobenie v skupine spomínal vo svojej výpovedi po ukončení druhej svetovej vojny.

Majzlík vypovedal, že sa postupne blížili sovietske vojská a 24. marca 1945 vyslali do operačného priestoru skupiny Slovan – Ráztočno päť skúsených partizánov, ktorí sa mali podieľať spolu s ďalšími mužmi na bojovej akcii. „Dali sme im päť kilogramov astralitu získaného od brigády a šesť kilogramov TNT získaného od Šupu, aby v priestore Handlovej v spolupráci s partizánmi so skupiny Slovana - Ráztočno vyhodili do vzduchu nemecký transport, keďže v tom čase tadiaľ Nemci začali prepravovať svoje motorizované jednotky,“ uvádza sa v dokumente z archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave.

Ďalšiu štvorčlennú hliadku podľa výpovede Majzlíka vyslali do Nitrianskeho Pravna. Tá narazila na presúvajúce sa nemecké a maďarské jednotky v blízkosti majera Trhanová a paľbou z automatických zbraní a guľometu sa snažila zdržať ich postup.

Od polovice januára 1945 sa stal tento oddiel súčasťou 2. slovenskej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol nazývaný aj Slovenskou národnou brigádou. V tom čase mal oddiel 15 príslušníkov a už o dva-tri mesiace sa rozrástol na 55-člennú skupinu. Neskôr mal i ďalšie podriadené skupiny, ako napríklad partizánsku skupinu Žiar.

Spočiatku sa zameriaval hlavne na agitáciu a od februára 1945 rozvinul aj svoju bojovú činnosť. Napádal kolóny nemeckých áut a zasahoval na železničnej trati Handlová – Prievidza. Rovnako zabezpečoval obranu obcí, z ktorých pochádzali príslušníci oddielu. Partizáni z oddielu Slovan úzko spolupracovali s oddielom Vpred, ktorému velil J. Hečko-Hora. Desiateho apríla 1945 sa oddiel spojil s jednotkami rumunskej armády, ktorá bojovala pod sovietskym velením.