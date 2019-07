TASR

UEFA nepozve Argentínu do svojich súťaží

UEFA — Foto: TASR/AP

Nyon 8. júla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) poprela v pondelok informácie, že pozvala argentínsku reprezentáciu zahrať si na podujatiach, ktoré organizuje. Argentína prehrala v semifinále juhoamerického šampionátu Copa America s domácou Brazíliou 0:2 a kapitán Lionel Messi po zápase o bronz proti Čile (2:1) obvinil Juhoamerickú futbalovú federáciu (CONMEBOL) z korupcie.

Informácie o účasti "Albicelestes" v európskych reprezentačných súťažiach sa objavili v Južnej Amerike, no tamojšie médiá sa neodvolali na konkrétne zdroje. Niektoré krajiny hrajú mimo svojho regiónu, ale UEFA nedá Argentíne takúto výnimku. "UEFA nikdy nevstúpila do žiadnych rokovaní s Argentínčanmi a ani to neurobí. Nie je pravda, že sme ich požiadali, aby hrali v našich súťažiach, a už vôbec nie, aby sa stali našimi členmi," citovala z oficiálneho vyhlásenia UEFA agentúra DPA.