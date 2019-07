TASR

Dnes o 14:37 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Volejbalistky SR odštartovali záverečnú prípravu na Lomnickom štíte

Do začiatku ME absolvujú 6,5-týždňovú prípravu, ktorú odštartovali kondičným sústredením v Poprade. Od 22. júla sa presunú do Nitry, kde absolvujú prípravné zápasy proti Chorvátsku a Maďarsku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta

Poprad 8. júla (TASR) - Výletom na Lomnický štít a s trofejou pre majsterky Európy odštartovali slovenské volejbalistky záverečnú prípravu na ME (23. augusta - 8. septembra). "Bolo skvelé začať sústredenie tým, že sme hneď išli na Lomnický štít a ešte sme aj videli trofej. Bol to príjemný zážitok a silná motivácia," povedala kapitánka Barbora Koseková, ktorá si na vyhliadkovej plošine zahrala s Michaelou Špankovou.

V rámci výletu na druhý najvyšší vrch Slovenska (2634 m n. m.) stihli reprezentantky popri spoločných či individuálnych fotografiách aj symbolicky začať prípravu prvými loptovými výmenami. V nepríjemnom vetre však nemali jednoduchú úlohu postrážiť loptu, aby neskončila na nedostupných skalách. "Bol to stres, navyše aj pred kamerami. S Barborou sme to však zvládli a to aj napriek zmrznutým rukám a prstom. Museli sme dávať pozor nielen na loptu, ale aj na to, aby sme ani my nevypadli," poznamenala Španková s úsmevom.

Aj ona patrila k hráčkam, pre ktoré išlo o prvý výlet na Lomnický štít, keďže ako rodená Liptáčka má dôkladne pochodené najmä Nízke Tatry: "Pre mňa to bolo niečo nádherné. Pochádzam z Liptovského Mikuláša, Tatry sú neďaleko môjho rodného mesta a dobre sa tam cítim. Veľmi sa mi to páčilo a musím si to niekedy zopakovať."

Hráčkam robila okrem realizačného tímu spoločnosť aj nezvyčajná batožina. Vedeniu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) sa v pozícii organizátora ME podarilo priniesť trofej, ktorú 8. septembra získa majstrovský tím. Slovenky si ju mohli zblízka pozrieť priamo na vrchole Lomnického štítu. "Nie často sa človek dostane k takej trofeji. Držali ju v rukách najlepšie hráčky Európy, takže ten pocit bol naozaj špeciálny. Je to zároveň aj pekná motivácia do šampionátu," poznamenala Veronika Hrončeková.

Pohár pre víťazky ME bol pozlátený v galvanickom kúpeli, jeho hmotnosť je presne 9,6 kg a vysoký je 74 cm. Talianska spoločnosť ho vyrobila za necelé tri mesiace. Slovenské reprezentantky mali pohár vo svojej prítomnosti takmer polhodinu. "Dotkli sme sa ho, pobozkali aj objali. Najkrajší by pre nás bol, keby sme si ho vybojovali. Na to budeme mať turnaj," dodala Španková.

Európsky šampionát sa bude konať v štyroch krajinách, okrem Slovenska (Bratislava) aj v Turecku (Ankara), Poľsku (Lodž) a Maďarsku (Budapešť). Rekordný počet účastníkov (24) je rozdelených do štyroch šesťčlenných skupín, z ktorých vzíde 16 postupujúcich do osemfinále. Domáce reprezentantky sa v D-skupine stretnú s Ruskom, Nemeckom, Bieloruskom, Španielskom a Švajčiarskom. Slovenky sa na ME predstavia po desiatich rokoch. Do začiatku ME absolvujú 6,5-týždňovú prípravu, ktorú odštartovali kondičným sústredením v Poprade. Od 22. júla sa presunú do Nitry, kde absolvujú prípravné zápasy proti Chorvátsku a Maďarsku.