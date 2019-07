TASR, Dobré noviny

Včera o 20:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Celé desaťročia sa skrývali pod zemou. V malej obci obnovili nádherné náhrobné kamene

Vyzdobené neboli len z prednej, ale aj zadnej strany.

— Foto: TASR

HORNÝ TISOVNÍK 8. júla - Milovníci histórie a umenia by mali zájsť do Horného Tisovníka. Nachádzajú sa tam vzácne historické náhrobníky, ktoré sú obnovené. Ako informuje portál My Zvolen, niektoré náhrobky sa roky ukrávali pod nánosmi zeme a terénu. Desaťročia o nich nik nevedel.

Najobľúbenejšie motívy

Mladí dobrovoľníci sa rozhodli zrenovovať kamenné artefakty, ktoré zhotovili kamenári na prelome 19. a 20. storočia. Pri ich tvorbe sa inšpirovali renesančnými a neskororenesančnými oltármi evanjelických kostolov.

Medzi najčastejšie a najobľúbenejšie motívy patrili rastlinné ornamenty, kvety, motívy hviezd, srdcia i mnohé ďalšie. Náhrobníky neboli vyzdobené len z prednej, ale aj zadnej strany.

Foto: TASR

Prečítajte si tiež: Cintorín, kde sú ľudia a príroda jedno. Zabudnite na chladné kamene a umelé kvety, tu vás tíšia stromy a zeleň

Foto: TASR

Vydali knihu

Novohradské náhrobníky vynikali tvarom, bohatosťou ornamentálnej výzdoby a jej farebnosťou. „Tie, čo pretrvali do súčasnosti, nie sú len ponurým monotónnym označením hrobu, ale naopak, sú oslavou života,“ povedal pre TASR historik a vedúci projektu Záchrana a sprístupnenie bohato tvarovaných a zdobených ľudových náhrobníkov na cintoríne v Dolnom Tisovníku Ján Aláč.

V obci však vydali aj knihu, v ktorej nájdete podrobnejšiu históriu ľudových kamenných maľovaných náhrobníkov na severnom Novohrade. Jej autorom je Ján Aláč.

Foto: TASR

Prečítajte si tiež: Obce Horný aj Dolný Tisovník obnovili kamenné náhrobníky

Foto: TASR

Foto: TASR

Prečítajte si tiež: Mužovi ukradli otcov náhrobný kameň. Keď prišiel na cintorín druhý raz, nezmohol sa na slová