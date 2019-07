Marián Balázs

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Spisovateľka pre deti: Rozprávky môžu byť pre deti aj terapeutické. Vďaka nim pochopia aj príchod nového súrodenca

K rozprávkam sa dostala vďaka vlastným deťom. Pochopila však, že môžu mať aj terapeutický účinok.

BRATISLAVA 8. júla - Iryna Zelyk popri svojej ekonomickej profesii píše aj rozprávky pre deti. Nie však úplne obyčajné. Jej rozprávky totiž majú svoju vlastnú špecifickú filozofiu. Volá sa Iryna Zelyk. O svojich rozprávkach, jej názoroch na moderné technológie aj to, prečo by sme mali pozerať s deťmi rozprávky v televízii porozprávala v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom.

V rozhovore s Irynou Zelyk sa dozviete: ako sa Iryna Zelyk k rozprávkam pre deti dostala,

čo ju inšpirovalo,

čo jej projekt pomohlo financovať,

či dbá aj na ekológiu,

čo si myslí o deťoch odchovaných na moderných technológiách (smartfón, tablet, počítač),

prečo je dôležité pozerať rozprávky v televízii s deťmi.

Prišla z Ukrajiny

Iryna Zelyk nepochádza zo Slovenska. Prišla k nám od našich východných susedov, z Ukrajiny. Žije tu už desať rokov. Aké to bolo, keď prvýkrát prišla do našej krajiny? „Začiatky boli všelijaké,“ spomína. „Pre mladého človeka je niekedy náročné, keď sa presťahuje do inej krajiny, ale je to aj veľmi zaujímavé. Na Slovensku som pokračovala v štúdiu. Dnes tu žijem už takmer jedenásť rokov, takže tu mám rodinu. Naďalej študujem a pracujem,“ opísala Irina Zelyk. Na Ukrajine študovala financie a audit, na Slovensku začala s marketingom.

O písaní neuvažovala

„Nikdy by som si nebola pomyslela, že budem čosi písať. Chcela som byť lekárka, modelka (smiech), ako každá žena. O písaní som nikdy neuvažovala, no inšpirovali ma k nemu moje deti. Odjakživa ma fascinovali ľudia. Keď sa prechádzam po ulici, premýšľam nad tým, kam idú, aké majú životy, a toto sa po narodení mojich detí ešte zväčšilo,“ spomína na svoje pisateľské začiatky Zelyk. „Vždy sa snažím pochopiť ich pocity. Vtedy som pochopila, že dieťaťu sa dá všeličo vysvetliť pomocou príbehov a rozprávok.“ Keď Iryna uspávala svojho syna, žiadal ju, aby mu porozprávala nejaký príbeh. „Spýtala som sa, na akú tému by ten príbeh mal byť. A on vždy spomenul niečo, čo sme spolu v ten deň zažili.“

Za najväčšiu inšpiráciu považuje spomienku na to, keď prišla z pôrodnice s druhým dieťaťom, malou Zarou. Jej syn na svoju novú sestričku istý čas žiarlil, no mamička mu vysvetlila, že ho má rovnako rada, hoci sa mu nedostáva toľko pozornosti ako Zarke. „V ten večer som mu šla porozprávať príbeh o dvoch jašteričkách. Chcela som mu vysvetliť, že matka dve deti miluje rovnako. Z toho vznikol prvý príbeh. Mal mu vysvetliť, že Slnko svieti na nás všetkých rovnako. Myslím, že som tie postavy vymyslela naozaj dobre. Jašteričky menili svoju farbu na základe toho, ako sa cítili. Denne dostávam množstvo ohlasov od rodičov, ktorí tvrdia, že im to s deťmi pomohlo. Pomocou farieb vedia rozlíšiť pocity,“ opísala v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom.

Iryna Zelyk začala písať rozprávky, veľa o nich čítala, aby zistila, ako pôsobia na deti a ich vnímanie okolitého sveta.

Dbá aj na ekologickosť kníh

Financie získala prostredníctvom istej stránky, ktorá slúži na zbieranie peňazí. Odprezentovala svoj projekt, ktorý sa ľuďom veľmi páčil a rozhodli sa jej pomôcť. Poslali peniaze, vďaka čomu mohla jej knižka pre deti vyjsť. V súčasnosti pracuje na vydaní druhej knižky, pričom vo svojej práci nezaháľala a v rozhovore pre Dobré noviny uviedla, že napísala už aj tretiu knižku. Jej prvé dielo bolo vytlačené na ekologickom papieri. Na otázku, či je pre ňu aj táto skutočnosť dôležitá, odpovedala: „Áno. Touto cestou vediem aj obe moje deti. Táto téma si vyžaduje zodpovednosť a my ľudia sme tu iba na obmedzené obdobie. Planétu sme si požičali a mali by sme sa voči nej správať zodpovedne. Vďaka nej žijeme a môžeme si ten život užívať.“

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore.