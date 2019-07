TASR

Dnes o 10:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní El Shaarawy sa dohodol na kontrakte so Šanghajom Šen-chua

Oficiálne detaily zmluvy nezverejnili, podľa talianskych médií podpíše 26-ročný útočník lukratívny kontrakt v hodnote viac ako 15 miliónov eur ročne.

Stephan El Shaarawy, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Šanghaj 8. júla (TASR) - Taliansky futbalista Stephan El Shaarawy súhlasil s prestupom z AS Rím do čínskeho klubu Šanghaj Šen-chua. Oficiálne detaily zmluvy nezverejnili, podľa talianskych médií podpíše 26-ročný útočník lukratívny kontrakt v hodnote viac ako 15 miliónov eur ročne. AS Rím môže za transfer zinkasovať 20 miliónov eur.

El Shaarawy ešte v júni odmietol prestup do Číny a s Rimanmi rokoval o novom kontrakte na štyri milióny eur ročne. Dvadsaťtrinásobný taliansky reprezentant strelil v predchádzajúcej sezóne jedenásť gólov, AS pomohol k šiestemu miestu v Serie A a účasti v Európskej lige. Informáciu priniesla agentúra AFP.