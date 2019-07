TASR

Dnes o 10:08 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Griezmann neprišiel na začiatok prípravy Atletica Madrid

Už v máji avizoval, že mieni v lete opustiť klub, ktorého predstavitelia sa vo štvrtok stretli so zástupcami FC Barcelona.

Francúzsky futbalový reprezentant Antoine Griezmann. — Foto: TASR/AP

Madrid 8. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann sa nedostavil na zraz Atletica Madrid pred novou sezónou. Už v máji avizoval, že mieni v lete opustiť klub, ktorého predstavitelia sa vo štvrtok stretli so zástupcami FC Barcelona.

Úradujúci španielsky šampión má o 28-ročného útočníka dlhodobo záujem, strany diskutovali o nižšej prestupovej čiastke, hoci výkupná klauzula klesla 1. júla z 200 na 120 miliónov eur. Griezmann nastrieľal od roku 2014 za Atletico 133 gólov v 257 vystúpeniach, s Kataláncami sa údajne dohodol na podmienkach kontraktu už v marci.

"Mal povinnosť prísť v nedeľu do 20.30 h. Keď sa nedostavil, začali sme to preverovať. Má u nás platnú zmluvu do roku 2023 a v pondelok sa musí zapojiť do tréningu rovnako ako všetci ostatní hráči," citovala zo stanoviska Atletica agentúra AFP. Na začiatku prípravy v Los Angeles de San Rafael nechýbal portugalský útočník Joao Felix, ktorý sa prestupovou čiastkou 126 miliónov eur stal najdrahším hráčom klubovej histórie.