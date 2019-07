Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní To musel byť zázrak: Veronika porodila v kóme syna, po ôsmich mesiacoch sa prebrala aj ona

Aj keď jej lekári nedávali veľké šance, porodila syna a z kómy sa prebrala.

BRNO 8. júla - Jej rodina si prešla hotovým peklom. Veronika čakala pred tromi rokmi dieťatko. Na ceste však dostala šmyk a bola osem mesiacov v kóme.

Zázraky sa dejú

Podľa informácií portálu TV NOVA, Veronika mala počas tehotenstva dopravnú nehodu a skončila v kóme. Lekári jej nedávali šance na prežitie, chceli však zachrániť nenarodené dieťatko. Bola napojená na prístroje a aj vďaka moderným technológiám porodila zdravého syna Daniela, o ktorého sa v súčasnosti stará strýko.

Po ôsmich mesiacoch, čo bola v kóme, sa stal ďalší zázrak. Veronika sa prebrala a začala sa učiť prvé slovíčka. Je to výnimočný úkaz a predovšetkým zázrak. Ide o prvý prípad v Českej republike a o jeden z mála prípadov na svete.

Nevzdáva sa

„Denne sme museli improvizovať, riešiť komplikácie a hľadať informácie v odbornej literatúre. Pacienti v takomto stave ostávajú väčšinou bez akéhokoľvek vývoja celé roky až do smrti. To, že by sa pacient úplne prebral a vrátil sa k svojim bežným aktivitám, je za hranicou zázraku,“ uviedla pre portál Blesk.cz Dagmar Seidlová, primárka 2. ARO oddelenia Fakultnej nemocnice v Brne, keď sa Veronika prebrala v júni v roku 2016.

Následne podstúpila liečbu kmeňovými bunkami. Každý deň bojuje a nevzdáva sa. Aj keď je na vozíčku, učí sa robiť prvé kroky a verí, že jedného dňa bude môcť opäť chodiť.

Viac sa dočítate na portáli tn.nova.cz, ktorý informáciu priniesol.