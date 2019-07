Kristián Plaštiak

Do kín sa blíži filmová Mulan. Pozrite si prvý trailer na milovaný príbeh mladej bojovníčky

Ide o živé spracovanie filmu z roku 1998.

— Foto: reprofoto Youtube

BRATISLAVA 8. júla - Spomínate si na animovaný film Mulan z roku 1998? Pod záštitou spoločnosti Walt Disney Animation Studios zožal úspech po celom svete a vykázal tržbu z návštev kín vo výške 304 miliónov amerických dolárov. Dnes o dvadsaťjeden rokov neskôr sa môžete tešiť na nové spracovanie filmového príbehu o legendárnej čínskej bojovníčke Hua Mulan, ktorá zachránila otca a bojovala vo vojne. Filmári zverejnili prvú upútavku.

Nastáva čas remake-ov

Film z roku 1998 nebol prvým spracovaním známej čínskej legendy, no rozhodne šlo o to vôbec najúspešnejšie. V uplynulom čase filmová spoločnosť Walta Disneyho začala s produkciou už natočených - alebo nakreslených - snímkov, ako sú napríklad Leví kráľ a Aladin. Mulan je ďalším dielom do tejto skladačky „remakeov“.

V hlavnej úlohe sa predstaví 31-ročná čínsko-americká herečka Liu Yifeiová.

Teraz máte možnosť pozrieť si prvú oficiálnu upútavku k pripravovanému filmu.