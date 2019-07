Dominika Pacigová

Dnes o 09:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prelomová štúdia ukazuje, že s klimatickou krízou vieme bojovať. Stačí urobiť prostú vec

Stromy dokážu vyliečiť planétu. Švajčiarski vedci po prvý raz vypočítali, koľko stromov by sme mali vysadiť, aby sme dokázali bojovať s klimatickou krízou.

ZÜRICH 8. júla - Výsadba stromov je najlepším a najúčinnejším spôsobom riešenia klimatickej krízy. S týmto zistením prišli švajčiarski vedci, ktorí uverejnili štúdiu v časopise Science.

Zalesnené oblasti

Podľa informácií portálu The Guardian, stromy počas rastu absorbujú emisie oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Sadením stromov by sa mohli odstrániť až dve tretiny všetkých emisií.

Podľa štúdie by tropické oblasti mohli byť 100 % zalesnené, zatiaľ čo ostatné plochy by boli len sčasti. Vedci vylúčili z výskumu mestské a poľnohospodárske oblasti, ktoré sú potrebné pre život. Na druhej strane, zahrnuli pasienky, kde by stromy mohli byť prínosom pre ovce a ďalší dobytok.

Vedci vypočítali, že za súčasných klimatických podmienok by zemská pôda mohla podporovať 4,4 miliardy hektárov nepretržitého stromového porastu. To je o 1,6 miliardy viac ako v súčasnosti existujúcich 2,8 miliardy hektárov stromov.

Prispieť môže každý

Štúdia poukazuje na veľmi účinné a pravdepodobne aj jedno z najlacnejších riešení. „Vysadenie stromov je pravdepodobne najúčinnejším riešením v oblasti klimatických zmien,“ povedal Tom Crowther zo švajčiarskej univerzity ETH v Zürichu, ktorý viedol výskum.

Každý z nás môže byť v tomto prípade prínosom. „Jednotlivci môžu pomáhať pri výsadbe stromov a taktiež by sa mali vyhýbať nezodpovedným činom,“ uviedol.

Štúdia ukazuje aj miesta, ktoré sú najvhodnejšie na sadenie stromov. Najväčší potenciál má však šesť národov sveta, a to Rusko, Kanada, USA, Austrália, Brazília a Čína, ktoré predstavujú polovicu potenciálnych miest výsadby.