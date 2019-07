TASR

Africkí lídri ohlásili uplatnenie historickej dohody o voľnom obchode

Cieľom dohody je výrazne zvýšiť vzájomný obchod medzi africkými krajinami.

Na archívnej snímke Mahamadou Issoufou, nigerský prezident — Foto: TASR/AP

Niamey 8. júla (TASR) - Africké krajiny v nedeľu na summite v Nigeri oficiálne oznámili spustenie dohody o voľnom obchode, ktorú vyzdvihli ako historický krok k "mieru a prosperite" na svojom kontinente. Informovala o tom agentúra AFP.

Po 17 rokoch náročných rokovaní rozbehla Africká únia (AÚ) "operačnú fázu" Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu (AfCFTA), čo predseda Komisie AÚ Moussa Faki označil za "historickú" chvíľu.

"Dávny sen sa stáva skutočnosťou," vyhlásil Faki s tým, že AfCFTA vytvorí "najväčšiu obchodnú zónu na svete". Tá podľa neho vstúpi do činnosti 1. júla 2020, čo má poskytnúť krajinám čas prispôsobiť sa dohodnutým zmenám.

Nigerský prezident Mahamadou Issoufou hovoril o "najvýznamnejšej historickej udalosti pre africký kontinent od vytvorenia Organizácie africkej jednoty v roku 1963". Zmieňoval sa o predchodkyni AÚ.

Dohodu o voľnom obchode podpísalo 54 z 55 členských krajín AÚ - okrem Eritrey, ktorá oznámila, že zváži, či k nej pristúpi. Dohoda vstúpila do platnosti koncom mája po tom, ako ju ratifikovalo 22 signatárskych štátov.

Cieľom dohody je výrazne zvýšiť vzájomný obchod medzi africkými krajinami. Podľa odhadov AÚ by mohol nárast predstavovať 60 percent do roku 2022. V súčasnosti krajiny kontinentu realizujú medzi sebou len asi 16 percent zo svojho obchodu, v porovnaní so 65 percentami, ktoré tvorí ich obchod s európskymi štátmi.