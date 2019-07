TASR

Na 25. ročníku Rely Prešov triumfoval Grzyb pred Kočim

Na treťom mieste skončila dvojica Béreš - Šintaľ, štvrté miesto obsadil skúsený Prešovčan Igor Drotár.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Prešov 7. júla (TASR) - Poľský pretekár Grzegorz Grzyb so spolujazdcom Jakubom Wróbelom triumfovali na 25. ročníku Rely Prešov, štvrtého podujatia sezóny majstrovstiev Slovenska. Bol to pre nich už 6. triumf na prešovskej rely, čím vytvoril rekord podujatia. Na druhom mieste skončil Slovák Martin Koči so spolujazdcom Radovanom Moznerom.

Práve Koči bol pre Grzyba podľa očakávania najväčší súper v boji o prvenstvo. V súboji pretekárov jazdiacich na Škode Fabii R5 sa napokon zrodil triumf člena tímu Rufa Sport.

„Prešovské rýchlostné skúšky sa mi páčia a sedia mi. Dnes boli ideálne podmienky a aj v našom tíme všetko fungovalo perfektne. Bolo to nesmierne rýchle a išli sme na 120 %, podobne ako Martin. Je to nádherný výsledok a šieste víťazstvo ma veľmi teší,“ uviedol Grzyb, ktorý má v priebežnom hodnotení náskok 20 bodov pred druhým Kočim.

"Dnes sa išlo extrémne rýchlo. Bolo to napínavé a užili sme si to. Žiaľ, nestačilo to a gratulujeme víťazom,“ poznamenal Koči.

Na treťom mieste skončila dvojica Béreš - Šintaľ (SR DER Rally Team), štvrté miesto obsadil skúsený Prešovčan Igor Drotár.

„Štvrté miesto v takejto konkurencii je veľmi pekné. Na druhej strane je to aj trochu športové šťastie, pretože posádka pred nami havarovala takmer v poslednej zákrute. Aj taký je rely šport. Nám sa išlo veľmi dobre a musím pochváliť organizátorov, lebo trate boli veľmi pekné a všetci sme si to užil," uviedol Drotár.