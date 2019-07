TASR

Mokošová skončila vo finále na bradlách ôsma

Pre Mokošovú je univerziáda prvé veľké podujatie po vlaňajšom zranení členka.

Na snímke Barbora Mokošová. — Foto: TASR/Michal Svítok

Neapol 7. júla (TASR) Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová obsadila na 30. Svetovej letnej univerziáde v Neapole ôsme miesto na bradlách. Vo finále si za svoj výkon vyslúžila známku 12,100. Zlato získala Japonka Hitomi Hatakedová. (14,000).

Slovenke nevyšlo podľa predstáv ani finále na kladine, keď so známkou 11,550 skončila ôsma. Z víťazstva sa tešila opäť Hatakedová (13.000).

"Dnes to nebol môj deň. Spadla som v oboch finále, ale to sa stáva. Som hrdá, že sa mi ako prvej Slovenke podarilo dostať do dvoch finále na univerziáde. Pred dvoma mesiacmi som si ani nebola istá, či budem môcť pokračovať, pretože ma stále trápil členok. Teraz mám tri mesiace na to, aby som sa pripravila na MS," uviedla Mokošová na svojom facebooku.

Pre Mokošovú je univerziáda prvé veľké podujatie po vlaňajšom zranení členka. Návrat sa jej vydaril, keď postúpila aj do finále na kladine (z 9. miesta) a viacboja (10. miesto). Viacboj sa ale napokon rozhodla v sobotu vynechať a sústrediť sa na jednotlivé náradia.

"Noha ešte nie je v dobrej kondícii a úplne fit," informovala na svojom oficiálnom webe Slovenská gymnastická federácia. Finále na kladine bolo dnes popoludní.