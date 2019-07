TASR

Uhorka sa v lete nepestuje, husto bude v športe aj v závere augusta

Sezónu naplno na klubových frontoch rozbiehajú futbalisti, hrá sa svetoznámy tenisový Wimbledon a (nielen) zo slovenského pohľadu do pedálov šliape Peter Sagan.

Na snímke Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júla (TASR) - Niežeby svet športu nepostihli každoročne aj menej výživné týždne, ale v princípe to vibruje v každom z 50-ky štandardných intervalov. Leto nie je výnimka, žiadna "uhorková diéta". Horúci prelom júna a júla bol dokonca v znamení ľadového hokeja, "účty sa skladali" v zámorí i na Slovensku. V NHL tradičným galavečerom ocenení v Las Vegas, vstupným draftom a otvorením trhu s voľnými hráčmi NHL. Ten sa v strede leta pozvoľna premení do arbitrážnych konaní s kategóriou hokejistov, ktorí sú viazaní na kluby kvalifikovanými ponukami, ale nie sú spokojní s výškou návrhu a naopak.

Na Slovensku sa po domácom šampionáte konal v prvom letnom týždni zväzový kongres. Priniesol očakávaného prezidenta v osobe charizmatického medailového reprezentanta Miroslava Šatana a trochu menej očakávaný rozmach funkcionárskej siete z radov úspešnej hokejovej generácie jeho éry. V tom čase však už "horel" najslávnejší domáci klub Slovan Bratislava, ktorý ukončil svoju anabázu v KHL a momentálne bojuje o "holý život". Splácanie dlhov mestu, bývalým hráčom, hroziaci bankrot, skladanie hráčskeho tímu od bodu nula a predbežne zauzlená snaha získať licenciu v najvyššej slovenskej súťaži - to všetko rozlúskne leto 2019.

Sezónu naplno na klubových frontoch rozbiehajú futbalisti, hrá sa svetoznámy tenisový Wimbledon a (nielen) zo slovenského pohľadu do pedálov šliape Peter Sagan. Plus v oboch prázdninových mesiacoch sa koná množstvo európskych i svetových šampionátov v rôznych letných (aj olympijských) odvetviach. V polovici júla predovšetkým MS v plaveckých športoch, rozsiahle podujatie s klasickým plávaním, synchro-disciplínami, pólom i skokmi do vody. V juhokórejskom časovom priestore to pre našineckých milovníkov bazénového športu znamená aj skoré vstávanie.

Priaznivci basketbalu momentálne sledujú ME žien, avšak bez slovenskej účasti. Tradične tomu tak bude na konci leta aj v mužskej kategórii, medzitým majú reprezentanti na programe bohatú zápasovú nádielku v predkvalifikácii ME 2021. A hnutie sa v rozporuplných okolnostiach pripravuje na 20. júla, deň mimoriadnej konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Horúce letné asfaltky dostávajú zabrať od najrýchlejších kolies, jedno- i dvojstopovo. V bohatom motoristickom dianí je pre Slovákov najzaujímavejšia Veľká cena Maďarska F1. Na budapeštianskom Hungaroringu budú Lewis Hamilton a spol. pretekať 4. augusta.

Po júlovom maxi-duete TourdeFrance-Wimbledon sa na prelome augusta a septembra opäť stretnú dve veľké akcie cyklistov a tenistov. A to dokonca v paralelnejšom vydaní. V sobotu 24. augusta štartuje Vuelta na španielskych cestách a o dva dni neskôr, v pondelok 26. augusta sa na dvorcoch newyorskej parkovej zóny Flushing Meadows začína tretí grandslam sezóny US Open. Tenisová chuťovka trvá do 8. septembra, cyklistická o týždeň dlhšie a deň pred vyvrcholením Vuelty sa v sobotu 14. augusta v Bratislave dohrá zápas o kvalifikáciu do finálového turnaja Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Švajčiarska. Ďalší týždeň sa uskutočnia cyklistické preteky Okolo Slovenska (18.-21. septembra).

Z pohľadu slovenského športu to však bude iskriť predovšetkým v závere augusta:

MS V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE (SZEGED), 21.-25. augusta 2019:

ŠR TASR vysiela svojho redaktora na majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike, kde nepôjde len o tituly, ale aj o olympiádu 2020. Slovenské lode si v maďarskom Szegede budú brúsiť zuby okrem pár medailí aj na viacero olympijských miesteniek.

ME VOLEJBALISTIEK (BRATISLAVA), 23. augusta - 1. septembra 2019:

Šampionát po vysokými sieťami sa odohrá v štyroch krajinách, v Bratislave štartuje domáca reprezentácia a v prípade postupu si v hlavnom meste krajiny zahrá aj osemfinále. V 6-člennej základnej skupine sa postupne stretne so Španielkami, Švajčiarkami, Bieloruskami, Nemkami a Ruskami, štyri najlepšie tímy sa kvalifikujú do vyraďovacej časti.

Od 12. septembra sa rozohrá aj európsky šampionát volejbalistov, Slováci štartujú v bruselskej skupine. Záver leta bude ale tradične najmä v znamení štartov viacerých najvyšších súťaží v kolektívnych športoch. Dňa 18. septembra sa v Bratislave uskutoční konferencia Sport (R)evolution.