TASR

Vodný slalom: Škáchová a Maceková postúpili do finále C1 do 23 rokov

Škáchová sa dostala do boja o medaily z piateho miesta, Maceková bola siedma.

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Monika Škáchová. — Foto: TASR/Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Slovenské vodnoslalomárky Monika Škáchová a Simona Maceková postúpili na ME juniorov do finále C1 do 23 rokov. Škáchová sa dostala do boja o medaily z piateho miesta, Maceková bola siedma. Nedeľné semifinále v Liptovskom Mikuláši nevyšlo Soni Stanovskej, ktorá obsadila 11. pozíciu a za finále zaostala o necelú sekundu.

Vo finále K1 do 23 rokov sa predstavia obaja slovenskí kajakári. Jakub Grigar predviedol čistú jazdu a s pohodlným náskokom 1,20 sekundy zvíťazil v semifinále. Ako jediný pretekár sa dostal pod hranicu 90 s, keď trať zvládol za 88,98 s. Ani Adam Gonsenica nespravil chybu a skončil na 9. priečke.