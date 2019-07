TASR

NHL: Johansson podpísal zmluvu na dva roky s Buffalom

Dvadsaťosemročného útočníka draftoval v roku 2009 Washington Capitals z 24. miesta.

Marcus Johansson, archívna snímka.

Buffalo 7. júla (TASR) - Švédsky hokejista Marcus Johansson podpísal v NHL kontrakt s Buffalom Sabres na dva roky v hodnote 9 miliónov amerických dolárov. V predchádzajúcej sezóne si obliekal dresy New Jersey Devils a Bostonu Bruins, v 58 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov za 13 gólov a 17 asistencií. V 22 dueloch play off pridal 11 bodov (4+7) a pomohol Bostonu do finále Stanleyho pohára.

Dvadsaťosemročného útočníka draftoval v roku 2009 Washington Capitals z 24. miesta. V profiligovej kariére má na konte 334 bodov (120+214) v 588 stretnutiach základnej časti a 41 bodov (13+28) v 94 súbojoch play off. Informoval o tom oficiálny web súťaže.