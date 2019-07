TASR

Dnes o 09:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Copa America: Argentína zdolala Čile a má bronz

Prvú veľkú šancu mal Sergio Agüero, v 7. minúte síce namieril len tesne vedľa pravej žrde, no o päť minút neskôr si to vynahradil a otvoril skóre.

Futbalisti Argentíny si vybojovali bronzové medaily na Copa America. V sobotňajšom zápase o tretie miesto zvíťazili nad obhajcami zlata z Čile 2:1. — Foto: TASR/AP

Sao Paulo 7. júla (TASR) - Futbalisti Argentíny si vybojovali bronzové medaily na Copa America. V sobotňajšom zápase o tretie miesto zvíťazili nad obhajcami zlata z Čile 2:1. V nedeľňajšom finále (22.00 SEČ na Maracane) sa predstavia Brazília a Peru.

Prvú veľkú šancu mal Sergio Agüero, v 7. minúte síce namieril len tesne vedľa pravej žrde, no o päť minút neskôr si to vynahradil a otvoril skóre. Výborne mu asistoval Lionel Messi, ktorý pri rozohrávaní priameho kopu v strede ihriska na nič nečakal a poslal pas za prekvapených obrancov Čile. Agüero tak išiel sám na brankára. O štyri minúty neskôr prišlo Čile o Alexisa Sancheza, ktorý musel striedať a o ďalších päť prehrávalo už 0:2. Po ďalšej prienikovej prihrávke od Giovaniho Lo Celsa sa presadil Paulo Dybala. V 37. minúte sa po súboji za bránkovou čiarou do seba pustili Messi s Garym Medelom a paraguajský rozhodca Mario Diaz de Vivar oboch vylúčil. Pre argentínskeho útočníka to bola len druhá červená karta v kariére, prvú dostal ešte v roku 2005 taktiež v národnom drese.

Čile sa podarilo zvýšiť v 59. minúte. Germán Pezzella fauloval na hranici šestnástky Charlesa Aranguiza, rozhodca využil systém VAR a nariadil penaltu. Tú premenil Arturo Vidal - 1:2. Čile v ďalších minútach držalo loptu a snažilo sa o vyrovnanie, no proti dobrej obrane súpera si nedokázalo vypracovať šance. V 80. minúte mohol rozhodnúť Angel di Maria, ale jeho krížna strela minula ľavú žrď. Do konca duelu sa už skóre nezmenilo a tak si bronzové medaily odniesli argentínski futbalisti.