TASR

Mintálová bronzová v K1 do 23 rokov

Vo finále skončila tretia so stratou 3,93 s na víťaznú Češku Terezu Fišerovú.

Na snímke Eliška Mintálová. — Foto: TASR/Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová získala na ME v Liptovskom Mikuláši bronzovú medailu v K1 v kategórii do 23 rokov. Vo finále skončila tretia so stratou 3,93 s na víťaznú Češku Terezu Fišerovú.

Za ťuk na jedenástej bránke si pripísala na konto dve trestné sekundy, ktoré ju pripravili o šancu bojovať o cennejší kov. V juniorskej kategórii Slováci v sobotu na medaily nedosiahli.