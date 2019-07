A Hard Day's Night, film skupiny Beatles, mal premiéru pred 55 rokmi

TASR

V polovici roku 1963 prepukla na Britských ostrovoch a následne aj v Európe a Amerike ozajstná beatlemánia.

Skupina Beatles z roku 1967 — Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júla (TASR) – Pred 55 rokmi, 6. júla 1964, mal v Londýne premiéru prvý hraný film skupiny Beatles s názvom A Hard Day's Night. Hlavnými postavami filmu boli John, Paul, Ringo a George. Vraj to nemali ťažké, hrali totiž sami seba.

V polovici roku 1963 prepukla na Britských ostrovoch a následne aj v Európe a Amerike ozajstná beatlemánia. To mal byť aj názov prvého filmu kapely, ktorý začal pripravovať manažér Brian Epstein. Producent Walter Shenson prišiel s nápadom, aby Beatles vo filme predstavovali sami seba. Mal to byť vlastne dokument z ich britského turné, o atmosfére na koncertoch, zákulisí koncertných pódií a vlastne aj o trávení voľných chvíľ. Scenár filmu spracoval liverpoolsky rodák Alun Owen. Po jeho skončení začali hľadať režiséra a vybrali si Američana Richarda Lestera. Prvú klapku nakrútili Beatles v stredu 11. marca 1964 vo filmovom štúdiu Twickenham v Londýne.

Nakrúcanie filmu išlo vcelku dobre, napriek tomu, že čas bol limitovaný, pretože 8. júna 1964 už Beatles cestovali na turné do Hongkongu, Austrálie a Nový Zéland. Skladby pre film zložili John Lennon a Paul McCartney. Nahrávali ich striedavo v štúdiu na Abbey Road a v štúdiu Pathé-Marconi v Paríži. Pôvodný názov filmu Beatlemánia sa nakoniec zmenil na A Hard Day's Night. Dôvodom bola Ringova poznámka po 18-hodinovom maratóne vo filmovom štúdiu, keď povedal „It's Been a Hard Day's Night“, John s Paulom k tomu dodali „And I've Been Working Like A Dog“. Takto bola hotová aj prvá sloha textu novej piesne.

Po návrate z koncertného turné sa 6. júla 1964 konala v londýnskom Pavilion Cinema oficiálna premiéra filmu, ktorý sa v Československu premietal pod názvom Ťažký deň. Davy fanúšikov úplne zablokovali premávku na londýnskom Piccadilly, fasádu budovy kina zakrývala svetelná reklama s portrétmi Beatles, medzi hosťami bola aj princezná Margaret, sprevádzaná manželom lordom Snowdonom. Druhá premiéra sa uskutočnila v Liverpoole. Návrat stratených synov do rodného mesta sa podobal manifestácii, prišlo pol milióna Liverpoolčanov. Keď sa po pravici starostu Liverpoolu na balkóne mestskej radnice objavili Ringo s Johnom a po ľavej ruke Paul s Georgeom, ovácie nemali konca.

Štyri dni po premiére filmu, 11. júla 1964, vychádza tretí album skupiny Beatles A Hard Day's Night. Bolo na ňom 13 skladieb, z toho sedem na prvej strane LP platne zaznelo vo filme, boli nimi A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, I'm Happy Just to Dance with You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love. Album viedol rebríčky doma aj v Spojených štátoch a titulný singel rovnako. S odstupom času hodnotila kritika tento film ako najlepší. Album A Hard Day's Night vyšiel ešte trikrát v reedícii, v januári 1971, v marci 1987 a v septembri 2009.