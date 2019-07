TASR

Trnava a Slavia o prvú trofej v sezóne, Cheu: Chceme pohár

Zápas o česko-slovenský Superpohár medzi víťazmi domácich pohárových súťaží je na programe o 18.00 h na trnavskom Štadióne Antona Malatinského.

Na archívnej snímke tréner Spartak Trnava, Ricardo Chéu. — Foto: TASR

Trnava 6. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava a Slavie Praha zabojujú v sobotu o prvú trofej v novej sezóne. Zápas o česko-slovenský Superpohár medzi víťazmi domácich pohárových súťaží je na programe o 18.00 h na trnavskom Štadióne Antona Malatinského.

Pôjde o druhý oficiálny ročník súťaže, v roku 2017 v Uherskom Hradišti zvíťazil Zlín nad Slovanom Bratislava v jedenástkovom rozstrele, vlani sa malo hrať na bratislavských Pasienkoch medzi Slovanom a Slaviou, ale stretnutie zrušili pre obavy o bezpečnosť. Tímy namiesto toho odohrali v pražskom Edene prípravný duel o pohár Ferdinanda Daučíka, v ktorom "belasí" uspeli 1:0. Tentoraz sa pôvodne malo hrať v Dunajskej Strede, organizátori však prehodnotili dejisko po pripomienkach bezpečnostných zložiek a Spartaku sa podarilo presadiť, aby sa súboj uskutočnil na jeho vlastnom štadióne. "Viem, že ste boli súčasťou jednej krajiny. Je to časť histórie vašej krajiny, no je to už minulosť. Na futbalovom ihrisku vnímam rivalitu ako pozitívnu emóciu, ktorá môže pomôcť," zdôraznil portugalský tréner "andelov" Ricardo Cheu, ktorý prišiel v medzisezónnom období zo Senice.

Aj hráčsky káder slovnaftcupového šampióna prešiel zmenami, najnovšie sa vo štvrtok po dvoch rokoch vrátil stredopoliar Emir Halilovič z Bosny a Hercegoviny. Slavia ako víťaz českého double prišla o slovenského reprezentanta Miroslava Stocha, ktorý zamieril do gréckeho PAOK Solún, naopak, získala rumunského stredopoliara Nicolaeho Stanciua. Za bývalého hráča Sparty zaplatila cez 100 miliónov korún a skompletizovala najdrahší transfer českej ligy. "Je nám jasné, že Slavia má k dispozícii úplne iné finančné kapacity. To jej umožňuje získať hráčov úplne inej kategórie. Je to väčší klub, ktorý si môže dovoliť platiť hráčov lepšie, no to nám nebráni hľadať cestu, ako byť na ihrisku lepší. Vieme, že Slavia vyhrala nielen pohár, ale aj ligu v silnej súťaži, v Európskej lige postúpila ďaleko, vyhrala tam veľa zápasov. Veľmi dobre si pamätám na výborné zápasy proti FC Sevilla, no na druhej strane, je to pre nás oboch prvý súťažný zápas po náročnej príprave. Našou výhodou bude, že hráme na domácej pôde, budeme mať na našej strane výborných fanúšikov a dúfam, že sa nám podarí nájsť dobrú stratégiu, ktorá povedie k úspechu," pokračoval Cheu na oficiálnej webstránke Spartaka.

Trnavčania ešte pod trénerským vedením Michala Ščasného zvíťazili vo finále jubilejného 50. ročníka Slovenského pohára nad Žilinčanmi v jedenástkovom rozstrele 4:1, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 3:3. V príprave na sezónu 2019/2020 už pod taktovkou Portugalca prehrali so Zlínom 1:2, zdolali Komárno 2:0, Petržalku 6:1, remizovali so Skalicou 3:3 a v poslednú júnovú sobotu zvíťazili nad Olomoucom 2:1. Zverenci Jindřicha Trpišovského triumfovali vo finále MOL Cupu 2018/2019 nad Ostravou 2:0. V príprave na nový ročník, v ktorom sa predstavia v play off o skupinovú fázu Ligy majstrov, nestačili na České Budějovice 0:2 ani Slovan Bratislava 2:3, v utorok si poradili s Austriou Viedeň 3:2.

"Ideme hrať o trofej a, samozrejme, že ju chceme získať. Definujeme si slabiny súpera a budeme sa ich snažiť využiť, aby sme uspeli. Vieme, že Slavia bude chcieť držať loptu a ukázať svoju kvalitu. My urobíme všetko pre to, aby sme sa dokázali presadiť našou hrou. Hráme o pohár, je to pre nás dôležitý zápas a budeme ho chcieť vyhrať," dodal Cheu. Pre jeho mužstvo bude sobota generálkou na prvé predkolo Európskej ligy proti Radniku Bijeljina.