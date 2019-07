TASR

Mladučká Gauffová pokračuje v spanilej jazde na Wimbledone

Na snímke americká tenistka Cori Gauffová. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 5. júla (TASR) - Spanilá jazda 15-ročnej americkej tenistky Cori Gauffovej na tohtoročnom Wimbledone pokračuje. V 3. kole otočila zápas so Slovinkou Polonou Hercogovou a postúpila už do osemfinále po výsledku 3:6, 7:6 (7), 7:5. V druhom sete odvrátila dva mečbaly.

Gauffová, ktorá na treťom grandslamovom turnaji roka predtým vyradila krajanku Venus Williamsovú a Slovenku Magdalénu Rybárikovú, dlho nevedela nájsť na Hercogovú recept. Slovinka si až do stavu 5:3 v druhom sete suverénne vyhrávala svoje podania a Američanku nepúšťala k brejkbalom.

Gauffovej sa však podarilo vyrovnať na 5:5, následne uspieť v tajbrejku a otočiť nepriaznivý vývoj. V treťom sete síce nevyužila vedenie 4:1, no v koncovke slávila úspech. V dueli o postup do štvrťfinále ju čaká bývalá sevtová jednotka Rumunka Simona Halepová.

Gauffová vyhrala na tráve All England Clubu vrátane kvalifikácie už šesť zápasov. "Proti Hercogovej to bolo dnes veľmi náročné. Súperka hrala výborne, dlho mi nevychádzali returny. Aj pri jej mečbale som však stále verila, že to ešte môžem otočiť. Zahrala som tam slajz na čiaru a to ma nakoplo. Diváci boli dnes fantastickí, ďakujem im za podporu. Dostať sa do druhého grandslamového týždňa je niečo fantastické," uviedla Američanka v prvom rozhovore.