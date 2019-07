TASR

Real Madrid poslal Reguilona na hosťovanie do FC Sevilla

Dvadsaťdvaročný ľavý obranca sa opäť stretne s trénerom Julenom Lopeteguim, ktorý ho vlani priviedol na Santiago Bernabeu.

Madrid 5. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Sevilla získal na ročné hosťovanie Sergia Reguilona z konkurenčného Realu Madrid. Dvadsaťdvaročný ľavý obranca sa opäť stretne s trénerom Julenom Lopeteguim, ktorý ho vlani priviedol na Santiago Bernabeu.

Na lavičke "bieleho baletu" však vydržal iba do októbra a Reguilon odohral v uplynulom ročníku celkom 22 zápasov, keď zo základnej zostavy vytlačil Marcela. Real však toto leto získal za 50 miliónov Ferlanda Mendyho a ponechal si aj Marcela. "Dospeli sme k dohode, Reguilon bude v Seville do 30. júna 2020," citovala stanovisko Realu Madrid agentúra AFP.

"Biely balet" zároveň poslal na hosťovanie aj Martina Ödegaarda do Real Sociedad San Sebastian. Dvadsaťročný Nór prišiel do Madridu pred štyrmi rokmi zo Strömsgodsetu a vo veku 16 rokov a 157 dní sa stal najmladším hráčom klubu, ktorý sa predstavil v La Lige. Do prvého tímu sa však neprebojoval a tak strávil uplynulé tri sezóny na hosťovaniach v holandských tímoch Heerenveen a Vitesse.