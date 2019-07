TASR

Slovenská juniorská hliadka v C1 získala zlato

Slováci zvíťazili o 21 stotín, hoci mali na konte osem trestných sekúnd, o štyri viac ako česká hliadka.

Na snímke slovenský pretekár v kategórii C1 Ľudovít Macúš. — Foto: TASR

Liptovský Mikuláš 5. júla (TASR) - Slovenská juniorská hliadka singlistov získala na majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši zlato. Tím v zložení Ľudovít Macúš, Juraj Mráz a Juraj Dieška zvíťazil časom 120,21. Druhí boli Česi, tretí Nemci.

Slováci zvíťazili o 21 stotín, hoci mali na konte osem trestných sekúnd, o štyri viac ako česká hliadka. Bronzoví Nemci zaostali o 5,33 sekundy za domácimi pretekármi. Pocit zadosťučinenia mohol mať Macúš, ktorý chvíľu predtým účinkoval aj v 3xC1 do 23 rokov, tento tím bol však až siedmy.

"Bol som prekvapený, že sme vyhrali, pretože sme nešli dobre. Mal som dva dotyky a spodok som pokazil, ale som rád," priznal Macúš. Zmiešané pocity mal aj Dieška: "Nebola to najlepšia jazda, ale som rád. Išiel som tretí a snažil sa dobiehať bez 'ťukov'." Hoci výkon mal rezervy, víťazstvo je pozitívne aj podľa Mráza: "Určite nás to povzbudí. Chceli sme mať lepší čas, ale v záver trate sme 'doťukali'. Napokon to však stačilo."