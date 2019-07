TASR

Dnes o 12:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Staré Mesto chce oproti bývalému PKO zriadiť záchytné parkovisko

Pozemok sa dlhé roky využíva ako improvizované parkovisko.

Bratislava 5. júla (TASR) – V bratislavskom Starom Meste by malo od septembra pribudnúť nové záchytné parkovisko pre takmer 50 áut. Mestská časť ho chce vybudovať na Nábreží arm. generála L. Svobodu oproti vchodu do už neexistujúceho Parku kultúry a oddychu (PKO). Pozemok sa dlhé roky využíva ako improvizované parkovisko. Bývalé vedenie mestskej časti malo v pláne zriadiť na ňom odstavisko pre odtiahnuté autá, to súčasné zámer prehodnotilo.

"Projekt už schválil Krajský dopravný inšpektorát aj magistrát a prešiel aj komisiami miestneho zastupiteľstva," poznamenal Pavol Majer, šéf predstavenstva Technických služieb Starého Mesta (TSSM). Táto 100-percentná obchodná spoločnosť mestskej časti má pozemok s rozlohou 1440 metrov štvorcových od Starého Mesta prenajatý.

Má ísť o plnoautomatizované parkovisko. Platiť sa bude bezhotovostne kartou alebo prostredníctvom aplikácie, ktorá bude zároveň skenovať počet voľných miest na parkovanie. Parkovisko nebude strážené, 24 hodín bude ale napojené na dispečing.

Parkovisko bude v správe spoločnosti, zisk by mal byť použitý na jej rozvoj, napríklad na modernizáciu a nákup technického vybavenia.

Predmetný pozemok chcelo bývalé vedenie mestskej časti využiť na zaparkovanie odtiahnutých áut. "Hľadali sme miesto, aby sme to previnilcom nekomplikovali, aby sme ich neposielali na druhý koniec Bratislavy. Ako najvhodnejší sa nám javil tento pozemok," poznamenal vlani v októbri vtedajší starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Nové vedenie samosprávy vidí "lepšie využitie" pozemku. "V čase, keď Bratislavčania bojujú o každé parkovacie miesto, sa nakoniec rozhodlo pre vybudovanie nového oficiálneho parkoviska," uvádza mestská časť na webovej stránke.