TASR

WIMBLEDON: Nadal zdolal Kyrgiosa a odplatil mu prehru z roku 2014

Nick Kyrgios dokázal v roku 2014 zdolať v pamätnom dueli vo Wimbledone Nadala v štyroch setoch a dosiaľ na tento triumf spomína ako na jeden z najväčších momentov vo svojej kariére.

Nick Kyrgios, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 5. júla (TASR) - Ťahákom štvrtkového programu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone bol dlhoočakávaný súboj 2. kola dvojhry medzi tretím nasadeným Rafaelom Nadalom a Austrálčanom Nickom Kyrgiosom. Španielsky tenista dokázal súpera zdolať v štyroch setoch 6:3, 3:6, 7:6 (5) a 7:6 (3) a odplatil mu tak prehru na tomto podujatí z roku 2014.

Obaja si odvtedy v médiách vymenili pár "štipľavých" poznámok a Nadal uviedol, že kontroverznému Austrálčanovi chýba rešpekt. Vo štvrtok to bol medzi nimi tesný zápas, v tajbrejkoch tretieho a štvrtého setu mal ale navrch favorit. Vzájomnú bilanciu s Kyrgiosom tak upravil na 4:3 vo svoj prospech.

"Bol som pripravený na všetko. Nerád by som veci z minulosti komentoval, ale čo sa týka jeho výkonnosti, je to potenciálny budúci víťaz grandslamového turnaja," uviedol Nadal na adresu Kyrgiosa. Dvojnásobný wimbledonský šampión vo dvojhre sa tešil z jubilejného 50. víťazstva na tomto turnaji. V 3. kole ho čaká Francúz Jo-Wilfried Tsonga. "Takéto triumfy mi pomáhajú, veď na kurte som strávil hodiny. Hral som pod tlakom. Musel som urobiť veľa vecí perfektne, aby som mohol byť úspešný. Dokázal som nájsť cez to všetko cestu. Teraz ma čaká ďalší silný protivník," citovala Nadala agentúra AP.

Kyrgios dokázal v roku 2014 zdolať v pamätnom dueli vo Wimbledone Nadala v štyroch setoch a dosiaľ na tento triumf spomína ako na jeden z najväčších momentov vo svojej kariére. Austrálčan mal vtedy 19 rokov. Odvtedy si odvtedy vymenili v médiách niekoľko názorov. Vo štvrtok však ťahal Kyrgios za kratší koniec. Opäť nezaprel svoju temperamentnú povahu a dostal sa do konfliktu s empajrovým rozhodcom, ktorý ho potrestal varovaním. "Bol jednoducho otrasný," povedal po zápase Kyrgios, keď sa ho novinári pýtali na rozhodcu. "Myslím si, že viedol zápas zle. Nebol skrátka v dobrej forme. A nehovorím to preto, že som prehral."

Kontroverzný Austrálčan však športovo priznal, že súper bol lepší. "Ešte je veľa vecí, ktoré musím zlepšiť, aby som sa dostal na Rafovu úroveň. Nechal som však na kurte všetko, nemôžem byť teda sklamaný," dodal.