Dnes o 11:48 Do poľského prístavu Gdansk smerujú vlaky s nákladom zo SR a ČR

Zintenzívnenie pohybu tovarov zo Slovenska a ČR smerom k poľským baltským prístavom je aj prispením terminálu v Paskove na severnej Morave zo skupiny poľského PKP Cargo.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júla (TASR) – V polovici roka 2019 smeruje odhadom týždenne 10 až 12 ucelených vlakov s nákladom zo Slovenska a Českej republiky do poľského Hlbokovodného kontajnerového terminálu Gdansk, z ktorého pláva ďalej do sveta, najmä do Číny. TASR o tom informovalo politicko-ekonomické oddelenie poľského veľvyslanectva v Bratislave. V roku 2017 išlo o zlomkové prepravy, v roku 2018 nastúpil ich nárast.

Využitie poľského prístavu je podľa neho synergiou viacerých podujatí, diskusie Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu, stretnutia predstaviteľov poľských prístavov s podnikateľmi a slovenskými inštitúciami v Bratislave a predovšetkým vynikajúcej spolupráce so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR. S ním pre slovenských špeditérov a logistické firmy usporiadalo veľvyslanectvo napríklad podnikateľskú cestu do prístavov Gdansk a Gdyňa v júni minulého roka.

Zintenzívnenie pohybu tovarov zo Slovenska a ČR smerom k poľským baltským prístavom je aj prispením terminálu v Paskove na severnej Morave zo skupiny poľského PKP Cargo, ktorý je druhým najväčším prepravcom carga v Európe. Po ukončení 4. etapy rozširovania terminálu, ktorá začne v júli tohto roka, vzrastie jeho prekládková kapacita na 150.000 metrov štvorcových (m2) a skladová kapacita na 10.000 kontajnerov zo súčasných 70.000 m2 a skladovej kapacity 4800 kontajnerov. V období január až apríl 2019 prepravila skupina PKP Cargo 35 miliónov ton tovaru.

Ďalšia diskusia zástupcov prístavov, prepravcov, logistických firiem a ďalších poľských subjektov bude v novembri 2019 a v termíne máj respektíve jún 2020 je v príprave podnikateľská cesta do prístavov Szczecin-Świnoujście, uzatvára poľské veľvyslanectvo v Bratislave.