Basketbalistky do 18 rokov čakajú ME, tréner chce čo najviac výhier

Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka hráčok.

Basketbal — Foto: TASR/Michal Svítok

Skopje 4. júla (TASR) – Slovenskú basketbalovú reprezentáciu dievčat do 18 rokov čaká v severomacedónskom Skopje B-kategória majstrovstiev Európy (5.–14. júla) vo svojej vekovej kategórii. Cieľom výberu trénera Jána Hricka je vyhrať čo najväčší počet zápasov.

Jeho zverenkyne majú za sebou viac ako mesačnú prípravu, počas ktorej sa formovala finálna dvanástka hráčok. "Príprava prebehla podľa plánu. Prvý a druhý zraz sme skúšali dievčatá, ktoré sa nám zdali byť vhodné pre finálnu nomináciu. Od tretieho zrazu sme už mali pevnú 14-člennú zostavu, s ktorou sme pracovali v podstate až doteraz,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner.

V príprave odohrali Slovenky päť oficiálnych zápasov, v ktorých štyrikrát zvíťazili (proti Rakúsku 65:59 a 78:53, proti Luxembursku 57:45 a 50:38) a v jednom prípade prehrali (s Luxemburskom 57:62). "Herný prejav a výkony samotného tímu mali v prípravných zápasoch gradujúcu tendenciu. Prvé zápasy v Rakúsku ukázali najmä charakter jednotlivých hráčok, ako aj celého tímu. Nasledujúce zápasy v Luxembursku už boli určite viac o basketbale a taktike. Posledné dva zápasy proti chlapcom z Interu už mali dobrý náboj a basketbalovo sme napredovali. Vyjadrujem spokojnosť s prípravnými duelmi a som rád, že ich bolo spolu sedem. Čo je určite dobré číslo,“ zhodnotil Hricko prípravné duely.

V Severnom Macedónsku sa výber SR 18 predstaví v C-skupine, postupne si zmeria sily s Gréckom, Rakúskom, Írskom, Rumunskom a domácou reprezentáciou. "Žiaden tím na ME nebude hrať odovzdane a bude klásť odpor. Každý zápas bude náročný a nielen fyzicky, ale aj mentálne. Skupina nie je jednoduchá, no my ideme do toho nabudení a odhodlaní pobiť sa. Začíname s Gréckom, kde musíme priniesť veľa energie a bojovnosti. Toto je naša prvá úloha,“ vyjadril sa tréner Slovenska k súperom v skupine.

Pred rokom sa Slovensko umiestnilo na 14. pozícii, v Skopje chce vylepšiť túto pozíciu. "Ja som víťazný typ. 'Nainfikoval' som baby svojou túžbou po víťazstvách a chceme vyhrať čo najviac zápasov. Všetko sústredíme na prvý duel proti Grécku. Musíme ísť s pokorou, no odvážne od jedného zápasu k druhému,“ prezentoval Hricko svoje ciele na šampionáte.

Nominácia Slovenska na B-kategóriu ME: Sofia Beráneková, Miriam Ištoňová, Zuzana Zahornacká, Sofia Virasztóová, Barbora Bohušová (všetky Young Angels Košice), Jana Lysová (ŠKBD Spišská Nová Ves), Martina Dovčíková, Kamila Plavnická (Piešťanské Čajky), Erika Holíková (BK ZŠ Zvolen), Petra Oborilová, Zuzana Vargová, Lucia Žilinská (všetky BK ŠKP 08 Banská Bystrica) realizačný tím: Ján Hricko – hlavný tréner, Zuzana Žirková – asistentka trénera, Bohuš Slatkovský – masér, Gabriela Chovaníková – vedúca družstva