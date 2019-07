TASR

Nadal by bol podľa Mourinha fantastickým futbalistom

Na archívnej snímke španielsky tenista Rafael Nadal. — Foto: TASR/AP

Londýn 4. júla (TASR) - Rafael Nadal by bol podľa Joseho Mourinha fantastickým futbalistom, ak by sa v mladosti nerozhodol stať jedným z najlepších tenistov histórie. Portugalský kouč to vyhlásil počas prebiehajúceho grandslamového turnaja vo Wimbledone.

"Je úžasný. S jeho postavou, mentalitou a zručnosťami by z neho bol fantastický futbalista," citovala agentúra AFP Mourinha, ktorý spolupracoval so strýkom Nadala Miguelom Angelom počas svojho asistentského pôsobenia v FC Barcelona.

"Ale som šťastný, že nie je futbalistom a v tenise sa stal tým, kým je," dodal bývalý tréner Porta, Manchestru United, Realu Madrid, či FC Chelsea.