Tomáš zdolal najdlhší lanový most na Slovensku. Zábery, ktoré pri tom spravil, vám vyrazia dych

Na Skalke otvorili najdlhší lanový most na Slovensku, ktorý láka mnohých odvážnych turistov.

— Foto: Tomáš Nemec

BRATISLAVA 7. júla - Slovensko sa pýši jedinečnou turistickou atrakciou. Pre odvážlivcov prednedávnom sprístupnili najdlhší lanový most a lanovú lezeckú stenu. Návštevníci via ferraty na Skalke pri Kremnici sa môžu tešiť na nezabudnuteľný zážitok.

Via ferrata Komín bola od začiatku tohto roka do konca apríla uzavretá z dôvodu zabezpečenia ochrany prírody. „V danej lokalite hniezdi dravec, ktorému sa v tomto období liahnu mláďatá," vysvetlila zástupkyňa primátora mesta Kremnica Iveta Ceferová. Mesto Kremnica z dôvodu dostavby ferraty uzáveru predĺžilo do konca júna. 29. júna ju ale opätovne sprístupnili a zároveň aj oficiálne otvorili najdlhší lanový most a lezeckú lanovú sieť na Slovensku. Projekt visutého lanového mosta vznikol v spolupráci mesta Kremnica, Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Nadácie EPH a Oblastných organizácií cestovného ruchu (OO CR) Stredné Slovensko a Turiec - Kremnicko.

Foto: Tomáš Nemec

„Pre návštevníkov sme dokončili časť via ferraty Komín. Ide o vybudovanie visutého lanového mosta, ktorý je vo výške asi 30 metrov nad zemou a dlhý približne 78,5 metra a lezeckej lanovej siete s dĺžkou 37,5 metra," priblížil primátor mesta Kremnica a predseda predstavenstva OOCR Turiec - Kremnicko Alexander Ferenčík.

Foto: Tomáš Nemec

Tomáš Nemec patrí medzi tých, ktorí si vyskúšali ako prví tento jedinečný most plný adrenalínu. Ako sám tvrdí, je veľmi rád, že takýto unikátny projekt existuje na Slovensku. Zábery, ktoré poslal do Dobrých novín, hovoria sami za seba.

Náučná zaistená cesta (via ferrata) Komín sa nachádza v Kremnických vrchoch v podcelku Flochovský chrbát. Trasa sa začína na Peknej vyhliadke, vedie hrebeňovou červenou turistickou značkou. Obľúbenou atrakciou na trase je Tunel, ktorý bol rekonštruovaný pred dvoma rokmi. Via ferrata je jednosmerná a má tri cesty: Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 metrov lán s výškou skalných ciest 80 metrov. K ceste patrí aj krátka via ferrata na skale Jánošíkova diera s obťažnosťou B, ktorá je určená pre rodičov s deťmi. Turisti tiež môžu naraziť na boulderové steny, ktoré ponúkajú možnosti lezenia s rôznou obťažnosťou.

Foto: Tomáš Nemec

Via ferrata Komín sa nachádza v exponovanom teréne s nutnosťou použitia špeciálnych ferratových setov. Tie sú k dispozícii na zapožičanie v Relax centre na Skalke. Ferrata by mala byť verejnosti prístupná až do svojej pravidelnej uzávery, ktorá je pre uhniezďovanie sokola plánovaná od januára do marca budúceho roka. Na sobotu je naplánované aj ďalšie otvorenie, pre bikerov bude slávnostne sprístupnený tzv. Gulditrail. Ide o dva flowtrailové okruhy so štrkovým povrchom v dĺžke 250 metrov a 1400 metrov. V budúcnosti sa chystá ich rozšírenie a prepojenie aj na druhú stranu hrebeňa, čím by vznikol jedinečný priestor pre priaznivcov cyklistiky.