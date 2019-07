TASR

Poliklinika v Karlovej Vsi zavŕšila digitalizáciu RTG pracovísk

S najmodernejšou technikou môžu pracovať na sonografii, skiagrafii i mamografii.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 4. júla (TASR) – Všetky zložky rádiodiagnostického (RDG) pracoviska polikliniky v bratislavskej Karlovej Vsi majú k dispozícii nové prístrojové a softvérové vybavenie. S najmodernejšou technikou môžu pracovať na sonografii, skiagrafii i mamografii. Informoval o tom hovorca mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Branislav Heldes.

"Vybavenie pracovísk najmodernejšou technikou v celkovej hodnote 350.000 eur sa realizovalo postupne vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je zriaďovateľom polikliniky,“ dodal hovorca.

Podľa riaditeľky polikliniky Silvie Némethovej prispeje nové vybavenie k zrýchleniu postupu pri vyšetreniach a skvalitní ich výstupy. "Tam, kde je to možné, sú výsledky priamo elektronicky posielané lekárom, s ktorými má poliklinika v súčasnosti prepojenie,“ ozrejmuje Némethová.

V nasledujúcich rokoch sa ráta s ďalšou investíciou do softvérového vybavenia systému tak, aby bolo zasielanie zhotovených snímok a výsledkov plne automatizované. Zaviesť by sa mali aj viaceré zlepšenia v toku informácií a ich skladovaní. Predpokladaná hodnota tejto investície by mala byť vo výške 30.000 – 40.000 eur. RTG pracovisko karloveskej polikliniky poskytuje služby nielen pre obyvateľov Karlovej Vsi a okolitých mestských častí, využívajú ho napríklad aj študenti z najväčšieho študentského mestečka na Slovensku v Mlynskej doline. Najviac pacientov prichádza podľa štatistík zariadenia v pondelok popoludní a v utorok počas celého dňa, RTG pracoviská vyšetria často i vyše 100 pacientov.