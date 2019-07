Kristián Plaštiak

Deti namiesto škôlky trávia čas so seniormi. Má to na nich fantastický vplyv

Nápad vznikol v severoamerickom štáte Minnesota.

— Foto: Facebook/Towerlight Child Care

ST. LOUIS PARK 10. júla - Medzigeneračný program TowerLight spája malých, deti do 5 rokov a starších seniorov. Dúfa, že z ich interakcie budú profitovať obe strany, čo sa zatiaľ ukazuje ako pravda. Deti sú po príchode do školy lepšie, čo sa týka správania, a dôchodcom milé ratolesti zlepšia deň. Každý deň dychtivo čakajú na ich príchod do TowerLight.

Zlepšenie vo všetkých ohľadoch

„Správanie detí, ktoré boli v našej medzigeneračnej starostlivosti, je neskôr v škole lepšie. Voči ostatným deťom sú zhovievavejšie, trpezlivejšie a empatickejšie,“ povedala Donna Buttsová, výkonná riaditeľka neziskovej organizácie Generations United a dodáva: „Nemajú tu extra pozornosť, nik nenapráva ich anglickú výslovnosť a ani sa s nimi nemazná. Pre deti je to neuveriteľne výhodné.“

Takýto projekt však môže pomôcť aj starším. „Deti sa správajú lepšie a seniorom sa to páči. Motivuje ich to k tomu, aby boli takí dobrí, akí vedia byť. Každý deň čakajú, kedy deti konečne prídu a zlepšia im deň,“ vysvetľuje Buttsová.

V prípade dôchodcov deti dokonca pomáhajú proti ochoreniu demencie. Rodinám detí sa medzigeneračný program pozdáva a pýtajú sa, prečo ich nie je vo svete viac. V Spojených štátoch amerických funguje 110 inštitúcií, ktoré podporujú programy s predškolskými deťmi a dôchodcami.

Aby program uspel, je dôležité, aby bola vyškolená istá skupina ľudí a aby boli oboznámení s plánom a tými správnymi interaktívnymi aktivitami. „V spájaní generácií dokopy je síce kúzlo, no vyžaduje to plánovanie,“ uviedla riaditeľka v rozhovore pre MSN.

Dospelí sedia v kreslách a vozíčkoch a vytvárajú veľký kruh. Vtedy do miestnosti prídu deti z neďalekej škôlky, ktorú tiež zastrešuje TowerLight, a jednoducho sú spolu. Trávia spolu čas, hrajú sa, rozprávajú, tancujú a najviac zo všetkého sa smejú.