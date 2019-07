Kristián Plaštiak

Nepremeškajte! Čaká nás úžasné nebeské divadlo, ktoré by sme mali vidieť všetci

Staňte sa divákom nebeského úkazu, ktorý nie je viditeľný každý deň.

Ilustračná foto — Foto: Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 5. júla - Nebesá si pre nás opäť pripravili jedno zo svojich magických divadiel. Po rôznych meteorických rojoch, ktoré sme mali možnosť v uplynulých mesiacoch vidieť, uvidíme vzácne čiastočné zatmenie Mesiaca.

To by malo nastať v noci zo 16. na 17. júla a dá sa predpokladať, že Zem zatieni až 65 % svojho prirodzeného satelitu. Celý úkaz by mal trvať približne tri hodiny. Informuje o tom český portál astro.cz.

Ako úkaz vzniká

Zatmenie Mesiaca vzniká pri mesačnom splne, keď prechádza zemským tieňom. V tom čase je na opačnej strane oblohy ako Slnko. Zatmenie však nenastáva pri každom splne, nakoľko dráha Mesiaca je voči rovine zemskej dráhy sklonená o 5,2 stupňa a priemer zemského tieňa vo vzdialenosti Mesiaca je len 1,5 stupňa. Ročne tak môžu nastať maximálne tri zatmenia Mesiaca.

Čiastočné zatmenie Mesiaca z augusta 2017, Atény Foto: TASR/Petros Giannakouris

Počas svojej púte po oblohe sa bude nachádzať necelých 15° vysoko nad obzorom. Český portál tvrdí, že v tom čase bude napravo od neho viditeľná planéta Saturn a nad juhozápadom zasa planéta Jupiter. Svoje maximum dosiahne pol hodiny pred polnocou a postupne začne opäť nadobúdať svoju celistvosť.