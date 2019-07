TASR

Dnes o 08:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní WIMBLEDON: Martičová, Hercogová a Wozniacka do 3. kola dvojhry

Dánska tenistka Caroline Wozniacka. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 3. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Victoria Azarenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvojnásobná šampiónka Australian Open v 2. kole deklasovala Austrálčanku Alju Tomljanovičovú 6:2, 6:0. Ďalej ide aj ôsma nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová. Jej súperka Ruska Margarita Gasparjanová zápas skrečovala za stavu 7:5, 5:6, 15:40 pre svalové problémy.

Gasparjanová, ktorá absolvovala už tri operácie kolena, hrala proti Svitolinovej výborne a v desiatom geme druhého setu bola dve loptičky od víťazstva. Svitolinovej sa však podarilo vyrovnať na 5:5 a v ďalšom geme za stavu 0:30 Ruska dostala kŕč do stehna. So slzami v očiach niekoľko minút ležala na trávnatom dvorci. Svitolinová sa jej snažila pomôcť, išla na druhú stranu kurtu a podala jej nápoj. Hoci Ruska po pauze ešte skúšala pokračovať v zápase, na konci druhého setu duel skrečovala.

Úlohu favoritky potvrdila Češka Karolína Plíšková. Nasadená trojka zdolala Portoričanku Monicu Puigovú 5:0, 6:4. "V prvom sete mi vychádzalo všetko, na čo som siahla, lepšie sa už hrať nedalo. Na konci zápasu sa súperka zlepšila, dokázala si pomôcť prvým podaním. Som rada, že som to zvládla v dvoch setoch. Na tráve sa cítim veľmi dobre, titul z Eastbourne mi dodal veľa sebavedomia," uviedla v prvom interview finalistka US Open z roku 2016, ktorú v dueli o postup do osemfinále čaká Taiwančanka Su-Wei Hsieh. V rumunskom derby zvíťazila turnajová sedmička Simona Halepová nad Mihaelou Buzarnescuovou 6:3, 4:6, 6:2.