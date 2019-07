TASR

Ďalší úspešný rok spoločnosti MetLife na slovenských školách

Dobrovoľníci zo spoločnosti MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) už po štvrtýkrát vzdelávali deti na základných školách základom podnikania.

— Foto: MetLife

Bratislava 3. júla (OTS) - Do tohto úspešného programu JA Základy podnikania sa v uplynulom školskom roku zapojilo 117 tried s celkovým počtom 2361 detí z celého Slovenska.

Vzdelávací program JA Základy podnikania je určený pre piaty a šiesty ročník základných škôl, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Do programu, ktorý trvá približne päť týždňov, sa v tomto školskom roku zapojilo viac ako sto dobrovoľníkov. Tí hravou formou oboznámili deti so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Počas tohto obdobia si deti vyskúšali teóriu prepojenú s praktickým svetom ekonomiky, obchodu a financií. Témy boli náročné, avšak jednoduchý a hravý spôsob podania vďaka mentorom priamo z praxe ich spravili zaujímavými a dostupnými.

„Spoločnosť MetLife je už takmer 25 rokov na Slovensku známa svojím sloganom Finančná istota. Aj preto nás veľmi teší, že sa môžeme zapojiť do finančného vzdelávania detí. Aj ja patrím medzi dobrovoľníkov a projekt vnímam veľmi pozitívne. Je to vynikajúca príležitosť poskytnúť deťom zaujímavé informácie z praxe a vtiahnuť ich tak do sveta ekonomiky. Tento projekt je podporovaný MetLife Foundation a je súčasťou dlhodobej, globálnej stratégie v oblasti filantropie,“ povedala dobrovoľníčka MetLife Zuzana Žgančíková.

„Program JA Základy podnikania ponúka piatakom a šiestakom na základnej škole možnosť vyskúšať si, ako funguje firma. Prostredníctvom hravých aktivít sa dozvedia viac o výrobe, marketingu, manažmente, či organizácii práce. Veľmi dôležitou súčasťou sú aj úlohy na rozvíjanie finančnej gramotnosti, tvorba rozpočtu, alebo spravovanie osobných financií,“ uviedol programový riaditeľ neziskovej organizácie JA Slovensko Peter Kalčevský.