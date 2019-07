Klaudia Fiolová

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Talentovaná Slovenka doslova čaruje s látkami. Šaty farbí kvetmi a listami zo stromov

Jej hodvábne šaty si zamiluje každá žena.

Unikátne hodvábne šaty — Foto: Foto/Antonios Vlachou

TRNAVA 4. júla - Trnavčanka Eva Vokounová si už od mala šila sama pre seba oblečenie. Vtedy sa jej smiali, dnes priznávajú, že jej len závideli slobodný postoj k obliekaniu. Dnes chce slobodu, ale i ženskosť, eleganciu, energiu a jedinečný štýl dopriať aj iným ženám, ktorým dodáva sebavedomie. Deje sa to prostredníctvom jej jedinečných hodvábnych šiat, ktoré farbí pomocou prírodných pigmentov.

Čím je vaša kolekcia špecifická?

Kolekcia vznikla po roku skúšania a testovania farbenia látok, pomocou pigmentov, ktoré sú prirodzene obsiahnuté v kvetoch a listoch rôznych stromov. Je to celkom alchýmia a v niektorých momentoch som sa naozaj cítila ako rozprávková bosorka, ktorá čaruje nad látkami. Každá potlač je prekvapením, nedá sa zopakovať, napodobniť, čiže každý kus je jedinečný originál. Často som vôbec netušila, ako bude vyzerať výsledok, ale je to krásny proces, ktorý ma veľmi bavil a baví.

Foto/Antonios Vlachou

Foto/Antonios Vlachou

Stalo sa vám niekedy, že ste s výsledkom farbenia neboli spokojná?

Žiadnu látku som nedokázala vyhodiť. Jednak preto, že hodváb je veľmi drahý materiál a jednak preto, že som naučená nič nevyhadzovať. Všetko sa dá napraviť. Aspoň u mňa v ateliéri to tak funguje. Pokiaľ som s výsledkom nebola spokojná, „čarovala” som znovu a znovu, až kým som sa nedopracovala k potlači, ktorá ma ďalej inšpirovala ku kresleniu strihu a následnému šitiu.

Aké materiály používate?

Na kolekciu som použila v najväčšom množstve 100 % prírodný hodváb a niektoré kúsky, alebo ich časti, sú z recyklovaných materiálov. Záležalo mi na kvalite materiálu a hlavne na pocite, ktorý v ňom budú mať moje zákazníčky, keď si šaty oblečú. Chcela som aby sa naozaj cítili ako listy vo vánku, ktoré ma inšpirovali k výrobe celej kolekcie. Ich nádherná farebnosť a pohyb. Hodváb je nádherne jemný a vzdušný materiál, ktorý vo vetre krásne tancuje, rovnako ako listy v korunách stromov.

Foto/Antonios Vlachou

Foto/Antonios Vlachou

V čom je vaša tvorba iná?

Moja tvorba je iná hlavne v tom, že je osobná a neopakovateľná. Osobná v tom zmysle, že s každou zákazníčkou komunikujem ja a často vyrábam aj na mieru. Často sa so zákazníčkami rozprávam o tom aké sú, čo majú rady, čo by chceli na sebe podčiarknuť a podľa toho postupujem ďalej pri výrobe. Základ je, aby sa žena cítila spokojná sama so sebou, aby sa cítila krásna a slobodná pri nosení čohokoľvek, čo sa jej páči.

Nie sú v tom žiadne pravidlá?

Myslím si, že pravidiel už na tomto svete máme dosť. A sami si ďalšie vymýšľame. Pomalinky sa zamotávame do pomyselných okov typu: „mala by som“, „nemôžem“ a zabúdame na: „takto to cítim“. To, aké sme, ako sa cítime/chceme cítiť, demonštrujeme svojim oblečením, ktoré nám prináša istý pocit komfortu, sebavedomia, ktoré sa zase prejaví na mimike tváre a následne v komunikácií. Preto je dôležité vedieť, kto som a obliekať sa podľa seba, nie podľa toho čo je práve v móde. Každá moja kolekcia, či už oblečenia alebo šperkov, je extravagantná. Ale je tvorená pre ženy, ktoré sú slobodné v mysli. Avšak jedno pravidlo v mojej značke existuje a to, že každý výrobok prejde iba mojimi rukami. Každý musí byť kvalitný a čo možno najmenej zaťažujúci našu Zem.

Foto/Antonios Vlachou

Foto/Antonios Vlachou

Môžeme teda povedať, že je vaša tvorba ekologická?

Milujem našu Zem. Milujem prírodu a snažím sa byť čo najviac eko, ako sa dá. Avšak zastávam názor, že ekológia nie je iba v udržateľných zdrojoch a materiáloch, ale hlavne v striedmosti. Kolekcia šiat obsahuje 15 rôznych šiat a kabátov a všetky sú veľmi výraznými a rôzne variovateľnými kúskami, ktoré sa dajú nosiť na niekoľko spôsobov. Okrem toho sú látky farbené len prírodným pigmentom z listov - listami samotnými alebo kvetmi, či korením. Strihy som vymýšľala tak, aby mi nevznikol skoro žiaden odpad, čo sa podarilo, a tak nedošlo k žiadnemu plytvaniu.

Šaty sú na bežné nosenie?

Tým, že väčšina je variovateľná, je možné ten istý kúsok nosiť v bežný deň, i na spoločenskú príležitosť. Stačí si ho len inak uviazať, poprípade skombinovať s iným oblečením. Fantázií sa u mňa medze nekladú. Hodváb je luxusná a veľmi príjemná látka, ktorá bude pôsobiť dobre či v ležérnom, alebo spoločenskom štýle.

Foto/Antonios Vlachou