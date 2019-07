Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Etnografka: Existuje množstvo mýtov o Rómoch. Jedným z nich je, že všetci žijú v osadách

Sociálne zaostávanie, nižšie vzdelanie a napokon problémy s prácou. V prostredí rómskeho etnika sa to javí ako začarovaný kruh.

BRATISLAVA 3. júla - Etnografka a historička Zuzana Kumanová sa zaoberá kultúrou a dejinami Rómov. Venuje sa aj téme rómskeho holokaustu. Začiatkom januára si prevzala od bývalého prezidenta Andreja Kisku štátne vyznamenanie.

Pomenovanie Róm

Rómovia preferujú pomenovanie Róm „V roku 1971 sa konal prvý medzinárodný kongres Rómov v Londýne. Samotná rómska reprezentácia už tam požiadala európsku verejnosť, aby akceptovala pomenovanie Róm, rómsky,“ prezradila Zuzana Kumanová.

Pomenovanie Róm je endoetnonym, teda vychádza „z vnútra“. „Pomenovanie Cigáni prichádza „z vonku". Na našom území však dostalo pejoratívny nádych, pretože sa používa v zmysle klamať, cigániť, byť nečestný,“ vysvetlila.

Tí, ktorí sa snažia

Na našom území sme termín Róm začali používať po roku 1989, dôslednejšie po roku 1991. „Boli prijaté Zásady vládnej politiky k Rómom. Týmto dokumentom boli Rómovia zrovnoprávnení ako národnostná menšina,“ objasnila.

Podľa Atlasu rómskych komunít žije na Slovensku približne 400 000 Rómov. „Zhruba 40 % z nich tvoria ľudia, ktorí žijú vo vylúčených rómskych komunitách, teda v rómskych osadách. Vždy je dôležité zobrať do úvahy rozdiely, ktoré sú medzi rómskou komunitou a majoritou. Tiež treba povedať, že ani rómske osady nie sú homogénnymi komunitami. Sú ľudia, ktorí sa napriek viacgeneračnej chudobe snažia, sú zamestnaní, posielajú deti do školy. Na druhej strane, sú ľudia, ktorí rezignovali na osud,“ skonštatovala.

Venuje sa téme rómskeho holokaustu

Niekoľko rokov dozadu robili rôzne inštitúcie prieskum, ako to vyzerá napríklad s dávkou v hmotnej núdzi. „Najväčšou skupinou poberateľov dávok v hmotnej núdzi nie sú viacpočetné rómske rodiny, ale jednotlivci. Z toho vyplýva, že Rómovia nie sú tými, ktorí by najviac benefitovali na sociálnom systéme. Sú to ľudia, ktorí by radi nastúpili do práce, radi by sa vzdelávali, ale prostredie viacgeneračnej chudoby im neumožňuje, aby dokázali samostatne vstúpiť na trh práce bez pomoci, ktorú by potrebovali,“ uviedla.

Prácu Zuzany Kumanovej si všimol aj bývalý prezident Andrej Kiska. Udelil jej štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti etnografie a histórie. „Bola som veľmi potešená, pretože si všimol prácu na projekte Ma bisteren! Ide o projekt, ktorý spolu s kolegami realizujeme od roku 2005. Venuje sa téme pripomínania rómskeho holokaustu. Snažíme sa odkrývať biele miesta, pripomínať všetky perzekúcie, ktorým boli Rómovia vystavení," dodala s tým, že sa im podarilo osadiť už osem pamätníkov na miesta, kde došlo k priamej likvidácii rómskych komunít.

Celý rozhovor so Zuzanou Kumanovou si môžete pozrieť vo videu.