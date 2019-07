TASR

Miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia sa v SR znižuje

Na základe zisťovania EU SILC 2017 bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 856.200 ľudí, čo predstavovalo 16,3 % z celkového počtu obyvateľov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) - Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia na Slovensku klesá. Vláde sa tak darí plniť plán, a to vymaniť z rizika chudoby aspoň 170.000 ľudí do roku 2020. Tvrdí to ministerstvo práce v Správe o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2018, ktorú vzal v stredu na vedomie vládny kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD).

Na základe zisťovania EU SILC 2017 bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 856.200 ľudí, čo predstavovalo 16,3 % z celkového počtu obyvateľov. V porovnaní s rokom 2016 došlo k poklesu o 1,8 percentuálneho bodu, za desať rokov sa podarilo vymaniť z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 255.000 ľudí, čím sa podľa rezortu práce napĺňa národný cieľ až na 150 %. "Zásadný vplyv na to mali prijaté opatrenia najmä v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnej politiky, ako aj opatrenia hospodárskej politiky štátu," tvrdí ministerstvo.

Najviac ohrozené rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením sú neúplné rodiny s deťmi, viacpočetné rodiny s viac ako tromi deťmi a následne jednotlivci mladší ako 65 rokov a v neposlednom rade aj jednotlivci. Z hľadiska veku sú najrizikovejšou skupinou práve deti vo veku 17 rokov.

Na základe EU SILC 2017 bola miera rizika chudoby na Slovensku na úrovni 12,4 %, čo je pod priemerom Európskej únie. "V porovnaní s jednotlivými krajinami EÚ patrí SR medzi štáty s najnižšou mierou rizika chudoby, na ktorú má vplyv nízka nerovnosť príjmov," uviedlo ministerstvo práce.