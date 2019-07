TASR

SR bude mať čas na dočerpanie zdrojov z Európskej investičnej banky

Schválením dodatku by štát mohol zdroje vyčerpať do 31. marca 2023.

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovensko získa viac času na dočerpanie finančných prostriedkov z Európskej investičnej banky (EIB). Vláda v stredu schválila dodatok k dohode o financovaní, ktoré na rokovanie predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

"Vzhľadom na to, že k čerpaniu finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) v programovom období 2014 až 2020 dochádza pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo, nebude možné do 30. júna 2019 načerpať všetky finančné prostriedky z rámcového úveru EIB určené na spolufinancovanie EÚ projektov," zdôvodnilo ministerstvo v predkladacej správe.

Schválením dodatku by štát mohol zdroje vyčerpať do 31. marca 2023. "Zároveň sa dodatkom spresňuje, akú formu majú mať oznámenia zasielané do EIB predovšetkým elektronickou formou, aktualizujú sa adresy pre fyzické doručenie dokumentov a aktualizuje sa definícia EURIBOR," doplnilo MF SR.

Slovensko z rámcového úveru EIB čerpalo dve tranže. Prvá bola ešte v roku 2015 vo výške 200 miliónov eur a druhá bola čerpaná 19. júna tohto roka v sume 151 miliónov eur. Konečný dátum dostupnosti úverových zdrojov vypršal 30. júna tohto roka, štátu sa však nepodarilo vyčerpať všetky zdroje zo schváleného rámcového úveru v objeme 600 miliónov eur.