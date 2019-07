TASR

Dnes o 13:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na nádvorí Múzea mesta Bratislavy ožijú Bratislavské divadelné noci

Inscenácie obohatené o anglické titulky vznikajú ako autorské projekty Túlavého divadla v réžii autora Jakuba Nvotu a domácim aj zahraničným divákom ponúknu špecifický pohľad do histórie.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 3. júla (TASR) - Bratislavské divadelné noci prvýkrát uvedú svoj program už toto leto. Na nádvorí Starej radnice Múzea mesta Bratislavy sa v mesiacoch júl a august uskutoční program, ktorý sa začne druhú júlovú stredu a štvrtok premiérami predstavení Don Quijote a Ešte jeden zázrak. Za organizátorov o tom informovala kultúrna manažérka Jana Suraová.

Obe inscenácie obohatené o anglické titulky vznikajú ako autorské projekty Túlavého divadla v réžii autora Jakuba Nvotu a domácim aj zahraničným divákom ponúknu špecifický pohľad do histórie. "Komediálna fraška Ešte jeden zázrak priblíži publiku Bratislavu z obdobia Márie Terézie a podľa slov autora nás privedie za jednej temnej noci do kraja niekde za Viedňou, ktorý je síce teraz zvaný Hornými Uhrami, raz však bude aj Slovenskom. V príbehu slávneho španielskeho spisovateľa Miguela de Cervantesa Don Quijote nazrieme do dávnejšej histórie," priblížila Suraová.

Príbeh v podaní Kamila Žišku a Jakuba Nvotu podľa nej splní sen každému divákovi – sen o romantickom hrdinovi, ktorý prenikne pod brnenie každého emóciám odolávajúceho diváka. Okrem veterných mlynov, splašených oviec, stredovekých pastorálií a rétorických kalambúr divákov v inscenácií čaká prehľad všetkých falošných rytierov, ich mylných myšlienok a ideí za posledných 500 rokov ľudstva. "Účastníci sa v rámci programu Bratislavských divadelných nocí budú môcť tešiť na pravidelné reprízy oboch inscenácií. Vďaka adaptáciám historických príbehov si diváci budú môcť pripomenúť významné osobnosti a udalosti mesta v krásnych exteriéroch múzea priamo pod hviezdami," dodala Suraová.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Partnerom podujatia je Múzeum mesta Bratislavy.