Rytieri na Devíne predstavia časy osmansko-uhorských vojen

V úvodnom ceremoniáli sa predstavia janičiari s ukážkami tureckej vojenskej techniky.

Bratislava 3. júla (TASR) - Prvá júlová sobota (6. 7.) bude patriť Rytierom na Devíne, ktorí tentoraz predstavia obdobia osmansko-uhorských vojen. Počas celého dňa sa návštevníci môžu zabaviť v dobovej strelnici, mučiarni, môžu povoziť svoje ratolesti na živom či drevenom koni, občerstviť sa v orientálnej čajovni alebo si kúpiť niečo pekné v stánku u remeselníkov. Za organizátorov o tom informoval vedúci skupiny Tovarišstva starých bojových umení a remesiel v Bratislave Tostabur Štefan Klimko.

V úvodnom ceremoniáli sa predstavia janičiari s ukážkami tureckej vojenskej techniky. Na pravé poludnie na návštevníkov čaká emotívna spomienka plná šermu venovaná skutočným osobnostiam slovenskej histórie, ktoré padli pri obrane svojich území proti tureckej armáde. Organizátori ju nazvali Hrdinovia protitureckých bojov. Po hodine orientálnych tancov v časoch mieru diváci môžu zhliadnuť premiéru divadelnej hry Môj tatko alebo ako to vyzerá, keď človek mení vierovyznanie častejšie ako kabát. "Počas celej našej viac ako 51-ročnej existencie sme už predvádzali bojové umenia starovekého Egypta, antického Grécka, Rímskej ríše, obdobia stredoveku, renesancie, baroka aj rokoka. Rekonštruovali sme a predvádzame aj bojové umenie a mravy našej domoviny - Horného Uhorska - dnešného Slovenska, na pomedzí Osmanskej ríše, ale aj celej západnej či východnej Európy," priblížil Klimko.

Vo svojej premiére odohrajú aj pravý uhorský rytiersky turnaj, v ktorom pôjde nielen o meranie si síl medzi rytiermi z Uhorska, ale aj o konfrontáciu ich zdatnosti s návštevou z Osmanskej ríše. "Záver rytierskeho dňa osvieži recitál renesančnej, uhorskej a tureckej hudby a poézie," dodal Klimko.

Organizátori upozorňujú na to, že vstup so psami do národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín nie je možný.