Dali si najkrajší darček k 60. výročiu svadby. Pri pohľade na ich fotky sa vám roztopí srdce

Vzácne životné jubileum si spečatili naozaj unikátnym spôsobom. Manželský pár nám prezradil úspech k dlhodobému manželstvu.

NEW JERSEY 7. júla - Šťastné manželstvo je snom každého páru. V dnešnej dobe je výročie svadby vzácne jubileum. Vie o tom svoje aj manželský pár z Južnej Karolíny. Práve oni oslávili tento rok 60. výročie ich sobáša. Ich vnučka si pri príležitosti oslavy diamantovej svadby vymyslela pre nich najkrajší darček. Chcela tento moment spečatiť jedinečným prekvapením. A to sa jej aj podarilo. Pre Dobré noviny prezradila dojemný príbeh manželstva, ktorý je inšpiráciou pre každého.

Príbeh Ginger a George nie je klasickým romantickým príbehom. Prvýkrát sa stretli v roku 1958, kedy si náhodne sadli na obed k jednému stolu, keďže reštaurácia bola v obedňajších hodinách plná. Pár dní neskôr George uvidel Ginger na križovatke a zamával jej z auta. Pri pohľade na mladého pohľadného muža Ginger vedela, že je to "ten pravý". Zistila, že robí v miestnom rádiu, ale ich cesty sa nestretli. Až o pol roka neskôr, kedy na zábave prišiel za Ginger jej brat, že jej niekoho musí predstaviť. Bol to George, ktorý tam stál a usmieval sa na ňu. Pár dní neskôr, keď nič netušiaca Ginger prišla domov z rande, na verande opäť sedel George v spoločnosti jej brata a jeho manželky. Od toho momentu sa od seba nevedeli odtrhnúť a o rok neskôr sa zosobášili.

Ginger a George majú za sebou nielen 60 rokov šťastného manželstva, ale aj 4 deti, 18 vnúčat a 19 pravnúčat. Pri tejto krásnej príležitosti sa rozhodli osláviť diamantovú svadbu spolu aj s veľkou rodinou. Ich vnučka Abigail Lydick sa rozhodla, že ich prekvapí nevšedným darčekom. „Vedela som, že im musíme dať výnimočný darček. Oni si to proste zaslúžia, lebo sú to najlepší starí rodičia na svete,”​ povedala Abigail pre Dobré noviny. Zorganizovala svadobné fotenie, kde sa zapojili aj miestni ľudia. Ginger a George tak zažili ich najkrajší deň druhýkrát. „Starká bola na začiatku dosť nervózna. Prvýkrát zažila na vlastnej koži, čo všetko obnáša profesionálne fotenie. Nemohol chýbať na mieste činu ani kaderník a profesionálna kozmetička," rozpráva vnučka. Keď starú dámu obliekli do svadobných šiat a ona sa prvýkrát uvidela v zrkadle, všetok stres z nej opadol.

Rozkošný manželský pár si fotenie nesmierne užíval. Vyzerali spolu ako mladomanželia, ktorí sa nevedia jeden od druhého odtrhnúť. Počas prechádzky sa ich opýtali, čo je podľa nich kľúčom k šťastnému a dlhému manželstvu. „U nás sa osvedčilo dodržať nasledujúce tri veci. Nikdy nechoďte spať nahnevaní. Odpúšťajte tomu druhému. Vo vzťahu musí byť humor, bez neho si nevieme predstaviť život," prezradili šťastní manželia. „Starký a starká, milujeme vás nadovšetko. Ďakujeme za životné lekcie, ktoré ste nás naučili. Sme vďační za všetko to, čo ste pre nás kedy urobili," s týmto dojemným odkazom by chcela Abigail poukázať na to, že dlhé a šťastné manželstvo existuje a jej starí rodičia sú toho dôkazom.