Dnes o 10:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V Monkovej doline sa jubilejný 60. raz stretávajú slovenskí jaskyniari

Okrem prednášok čakajú na účastníkov exkurzie do najzaujímavejších jaskýň Vysokých a Belianskych Tatier.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ždiar 3. júla (TASR) – V Monkovej doline pri Ždiari sa po jubilejný 60. raz stretávajú jaskyniari z celého Slovenska, ale aj ďalších okolitých krajín na Jaskyniarskom týždni SSS (Slovenskej speleologickej spoločnosti). „Očakávame viac ako 150 účastníkov, nielen domácich, ale aj jaskyniarov z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Od stredy až do nedele 7. júla sme pripravili bohatý program, každý večer budú prednášky a počas dňa sa budeme presúvať do terénu do viacerých zaujímavých lokalít v regióne,“ priblížil pre TASR Michal Grivalský z Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá, ktorá je organizátorom podujatia tento rok v spolupráci s SSS a SpeleoBratislava.

Okrem prednášok čakajú na účastníkov exkurzie do najzaujímavejších jaskýň Vysokých a Belianskych Tatier, ako napríklad Alabastrová, Belianska, Javorinka, Sedlákova, Verných, Starých objaviteľov, či do Tatranskej priepasti. Zároveň sú súčasťou programu aj povrchové túry v Belianskych Tatrách. „Cieľom stretnutia je predstaviť jaskyne v tejto oblasti, tiež spoznať nových jaskyniarov, ale aj prezentovať nové objavy na Slovensku. Napríklad tento rok nám kolegovia z Bratislavy ukážu, ako sa im podarilo poskočiť v Sedlákovej jaskyni o niekoľko metrov ďalej, pokročilo sa aj v Belianskej jaskyni, ktorá už má vyše štyroch kilometrov, a sú tam aj nové objavy,“ doplnil Grivalský.

Jaskyniarska skupina v Spišskej Belej vznikla v roku 1955 a pôsobí v severných dolinách Vysokých a Belianskych Tatier, v Spišskej Magure, Pieninách a Levočských vrchoch, kde je evidovaných takmer 500 jaskýň. „Od vzniku sme zrealizovali už viac ako 1500 prieskumných akcií, počas ktorých sme objavili, preskúmali a zamerali vyše 20 kilometrov jaskynných priestorov,“ upozornil Grivalský s tým, že medzi najvýznamnejšie míľniky skupiny patrí objavenie jaskyne Javorinka v roku 1973, ktorá má aktuálne takmer 12 kilometrov a je druhou najhlbšou jaskyňou na Slovensku. Okrem toho sa jaskyniarom spod Belianskych Tatier podarilo v roku 2010 prepojiť Javorinku s jaskyňou Nádejná, vďaka čomu sa Javorinka sprístupnila aj v letnom období. Objavili tam tiež fosílne pozostatky medveďa z obdobia neskorších štvrtohôr spred 51.000 rokov. „Okrem toho máme za sebou aj mapovanie a dokumentáciu v Belianskej jaskyni – objav Siene netopierov a Gazdovských chodieb, ďalej objavenie Jaskyne pod Úplazom, Tristárskej priepasti, jaskyne Hlina či Prievanovej jaskyne. Prieskum sme realizovali aj v ďalších jaskyniach, ako Alabastrová, Aksamitka a podobne,“ konkretizoval Grivalský.

Organizovanie celoslovenských jaskyniarskych týždňov inicioval v roku 1950 Ondrej Horák. Dôvodom bol neustály progres v speleológii týkajúci sa merania, mapovania, lezeckej techniky a výstroja s cieľom výmeny skúseností medzi jednotlivými jaskyniarskymi skupinami na Slovensku. Každý rok sa konajú v inej časti krajiny a popri tradičnej funkcii prieskumu vybranej lokality ponúkajú stretnutia aj odborný rast a praktický výcvik jaskyniarskej členskej základne. „Množstvo prednášok speleológov a odborníkov príbuzných prírodovedných oblastí je zárukou, že jaskyniari získajú základné teoretické poznatky zo speleológie,“ dodal na záver Grivalský.