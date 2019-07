TASR

Slovenský filmár Gregor Valentovič sa zaradil medzi európsku elitu

Valentovič na karlovarskom festivale predstavil svoj absolventský film Kid, ktorý sa na rozdiel od zvyšných snímok odlišoval práve svojou ľahkosťou a vtipom.

Slovenský tvorca Gregor Valentovič na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch predstavil svoju snímku The Kid. Karlove Vary, 1. júla 2019. — Foto: TASR/Ján Proner

Karlove Vary 2. júla (TASR) - Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch už piaty rok otvára sekciu Prvé podanie, ktorá je venovaná začínajúcim režisérskym talentom. Čerstvého absolventa VŠMU Gregora Valentoviča zaradili medzi desiatich najlepších tvorcov filmu z Európy.

Slovenský filmár na karlovarskom festivale predstavil svoj absolventský film Kid, ktorý sa na rozdiel od zvyšných snímok odlišoval práve svojou ľahkosťou a vtipom. "Od ďalších nominovaných filmov sa odlišuje spôsobom rozprávania príbehu a najmä žánrom. Je to komédia o dospievaní, priateľstve a vzťahoch," prezrádza Valentovič.

Tvrdí, že k filmu ho inšpirovali jeho zážitky s priateľmi. "Snímka Kid hovorí o tom, že priateľstvá medzi kamarátmi nie sú donekonečna udržateľné v rovnakej podobe. Aj keď sa vzťahy medzi kamarátmi zmenia, ešte vždy si vedia k sebe nájsť cestu, pokiaľ naozaj chcú," vysvetľuje hlavnú myšlienku Valentovič.

V sekcii Prvé podanie bolo nominovaných ešte ďalších deväť filmov, medzi ktorými sa objavili aj dvaja oscaroví režiséri Jonatan Etzler zo Švédska so snímkou Get Ready With Me a István Kovács z Maďarska so snímkou Siege. Sekcia Prvé podanie sa osvedčila ako dôležitá platforma k objavovaniu nových európskych filmárov. Iniciatíva European Film Promotion je podporovaná programom EÚ Kreatívna Európa - Médiá s príslušnými členmi European Film Promotion.

Karlovarský festival je od roku 1946 druhou najstaršou filmovou prehliadkou v Európe. V súčasnosti patrí k najvýznamnejším kultúrnym akciám v stredoeurópskom regióne.