TASR

WIMBLEDON: Stephensová a Mertensová postúpili do 2. kola dvojhry

Stephensová si v londýnskom All England Clube si poradila so Švačiarkou Bacsinszkou 2:0 na sety.

Americká tenistka Sloane Stephensová. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 2. júla (TASR) - Americká tenistka Sloane Stephensová postúpila do 2. kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Deviatka podujatia v londýnskom All England Clube si v utorok v úvodnom kole poradila so Švačiarkou Timeou Bacsinszkou 6:2 a 6:4.