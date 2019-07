TASR

Dnes o 13:55 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Holúbek sa po troch rokoch rozlúčil s futbalovou Žilinou

Počas pôsobenia pod Dubňom odohral 74 zápasov s bilanciou 10 gólov a 13 asistencií.

Na snímke vpravo Jakub Holúbek. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Žilina 2. júla (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Holúbek nebude pokračovať vo fortunaligovom MŠK Žilina. Pôsobenie ukončil po troch rokoch, počas ktorých odohral 74 zápasov s bilanciou 10 gólov a 13 asistencií. Po vypršaní kontraktu sa rozhodol nepodpísať nový.

"Pôsobenie v Žiline bolo pre mňa také rôzne. Začiatok bol turbulentný, hneď som dostal pozvánku do reprezentácie Slovenska, prišlo veľa pozitívnych zmien. Hneď v prvom zápase som síce strelil gól proti Trenčínu, no zároveň som sa zranil a dával som sa dokopy s členkom. Hneď v úvodnej sezóne sme získali titul, pre mňa tretí za sebou, čo bolo neskutočné, krásne. Znova som sa však po plnohodnotnom návrate na trávnik zranil. To ma vždy v Žiline pribrzdilo, v najlepšej forme prišlo zranenie. Niektorí ľudia to tak vnímali, že som toho príliš neodohral, no nevyhli sa mi drobné zranenia, čo bol dôvod," povedal 28-ročný bývalý stredopoliar AS Trenčín na oficiálnej stránke žilinského klubu.