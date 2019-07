TASR

Dnes o 13:48 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pätina dievčat uvažuje o štúdiu informatiky a kariére v tejto oblasti

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO).

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 2. júla (TASR) - O štúdiu informatiky alebo podobného odboru uvažuje 21 percent dievčat vo veku 14 až 17 rokov. Ďalších 22 percent si vie predstaviť svoju budúcnosť v oblasti informačných technológií. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Prieskum tiež ukázal, že pevne rozhodnuté ísť študovať informatiku sú tri percentá dievčat. Od pôsobenia v oblasti IT ich odrádza napríklad nízke sebavedomie v porovnaní s chlapcami, obavy z náročnosti štúdia či nedostatok informácií o kariére v tejto oblasti.

Podľa prieskumu má každé piate dievča potenciálny záujem študovať tento odbor. "Problém je v tom, že miera rozhodnutia ísť študovať a následne sa uplatniť je zatiaľ veľmi nízka," vysvetlil autor projektu a analytik IVO Marián Velšic. Ako jeden z problémov pomenúva nízke sebavedomie dievčat. "Dievčatá si v porovnaní s chlapcami v ich veku v oblasti práce s počítačom či internetom menej veria, a to ovplyvňuje aj ich rozhodnutie potom ďalej študovať informatiku," skonštatoval.

Problém s nízkym "informatickým" sebavedomím sa začína už na základných či stredných školách, tvrdí Petra Kotuliaková, ktorá je riaditeľkou organizácie podporujúcej dievčatá a ženy v IT sektore s názvom Aj Ty v IT. "Keď chlapci prídu na hodinu informatiky, majú za sebou viac rýchlych návykov a tikov. Keď dostanú zadanie, popasujú sa s ním o niečo rýchlejšie ako dievčatá. To však neznamená, že je tam rozdiel vo vedomostnej úrovni," vysvetlila. V dievčatách sa podľa Kotuliakovej automaticky počas školského cyklu vytvorí blok, pretože im zadania trvali o trochu dlhšie. Tento blok vyústi do rozhodnutia, že dievčatá o štúdiu v oblasti IT vôbec neuvažujú.

Dievčat, ktoré sa o štúdiu v tejto oblasti stále rozhodujú, je podľa prieskumu 18 percent. Okrem náročnosti štúdia či obavy z porozumenia v oblasti techniky ich často odrádza nedostatok informácií o kariére informatičky, ako aj odhováranie rodičmi.

Potenciál dievčat študovať a následne pracovať v oblasti informačných technológií zvyšujú podľa Velšica výborné výsledky v škole, relatívne dobrý rozsah digitálnych zručností a pozitívny vzťah k informatike. Ovplyvňujú ich aj motivačné faktory, ako je záujem a príťažlivosť infotechnológií, relevantné informácie o náročnosti štúdia, ako aj informatické sebavedomie.

Slovensko je podľa analytika takmer na chvoste v podiele IT špecialistov v krajinách Európskej únie podľa pohlavia. "Na Slovensku je podiel mužov 88 percent a podiel žien 12 percent na všetkých pracovníkov v tomto sektore. Digitálna priepasť je obrovská, ale tento problém sa ťahá naprieč celou Európskou úniou," uzavrel.