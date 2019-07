TASR

Dnes o 13:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dubovcová a Štrbová postúpili na MS do šestnásťfinále

Dubovcová so Štrbovou spoznajú súperky v stredajšom šestnásťfinále na žrebe, ktorý je na programe v utorok popoludní.

Na archívnej snímke zľava slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová. — Foto: TASR Dano Veselský

Hamburg 2. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili na majstrovstvách sveta v Hamburgu do šesťnásťfinále. V utorňajšom záverečnom zápase L-skupiny zvíťazili nad Mexičankami Marthou Revueltovou a Zairou Orellanovou 2:0 (16, 9) a v tabuľke obsadili druhé miesto. Prvenstvo si zabezpečili Brazílčanky Bárbara Seixasová De Freitasová a Fernanda Alvesová, ktoré uspeli nad Slovenkami v pondelok.

MS 2019 v Hamburgu - L-skupina - utorok: Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (26-SR) - Martha Revueltová, Zaira Orellanová (38-Mex.) 2:0 (16, 9) Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (12-Braz.) - Anniina Parkkinenová, Taru Lahtiová (17-Fín.) 2:0 (15, 17)

Hlasy po zápase (zdroj: svf.sk):

Natália Dubovcová: "Tento zápas bol o nás. V prvom sete sme spravili pár vlastných chýb, v druhom sme sa upokojili. Museli sme potvrdiť rolu favorita, v druhom sete už nervozita opadla a splnili sme plán. Na začiatku druhého setu mi tam padlo pár es, chytili sme dobrý rytmus, podarilo sa nám viac aj ubrániť a zložiť a druhý set bol oveľa lepší. Som rada, že nás nechali hrať v dlhom, keďže trochu fúkalo a poprchávalo, aj keď to neboli žiadne hrozné podmienky. Teším sa, že sme z pozície trojok v skupine preskočili Fínky a vyhli sme sa večernému zápasu o postup."

Andrea Štrbová: "Som šťastná, že sme vyhrali a potvrdili sme rolu favoritiek. Prvý set bol z našej strany ešte trochu rozpačitý, predsa len, byť favoritom nie je jednoduché, ale zvládli sme to. Druhý set už bol pokojnejší a odrazilo sa to aj na výsledku. V tomto chladnejšom počasí sa mi hralo dobre, mám to radšej než štyridsať stupňov a teplo na odpadnutie."