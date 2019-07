TASR

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cestujete do zahraničia? Táto aplikácia vás môže zachrániť a nepotrebujete na ňu ani mobilné dáta

MZVaEZ SR na stiahnutie zadarmo ponúka mobilnú aplikáciu Svetobežka, ktorá funguje aj offline a obsahuje informácie týkajúce sa všetkých štátov sveta.

Mobilná aplikácia obsahuje užitočné informácie — Foto: TASR/AP, Pexels

Bratislava 2. júla (TASR) – Pri cestách do zahraničia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR poskytuje Slovákom rôzne služby pre zvýšenie ich úrovne bezpečnosti a komfortu v zahraničí. Okrem známych uvítacích SMS správ, ktoré občania dostávajú po príchode do cudzej krajiny, je to tiež možnosť dobrovoľnej registrácie na MZVaEZ SR pred cestou do zahraničia i bezplatná mobilná aplikácia Svetobežka.

„Uvítacie SMS správy poskytujú cestovateľovi kontakty na príslušný zastupiteľský úrad SR a diplomatickú službu v ústredí ministerstva pre prípady nevyhnutnej potreby, keď dochádza k ohrozeniu života, zdravia a majetku,“ vysvetlil riaditeľ konzulárneho odboru MZVaEZ SR Martin Bezák. Zároveň poprosil ľudí, aby tieto kontakty nezneužívali a nepýtali sa úradov napr. "nefunguje mi internet, čo mám robiť; potrebujem sa niekam dostať, ktorú linku metra mám použiť?“ S takýmito otázkami podľa neho majú zastupiteľské úrady tiež skúsenosti.

Cieľom dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke MZVaEZ SR je podľa Bezáka to, aby ministerstvo v prípade krízovej situácie vedelo, v ktorej krajine je koľko občanov Slovenska, kde sú ubytovaní a ak treba, aby im pomohlo. „Stále je využívaná nedostatočne. Počty registrácií sú cca 50.000 až 60.000 ročne do všetkých destinácií. Pritom minulý rok len do Turecka odcestovalo asi 160.000 občanov,“ hovorí riaditeľ konzulárneho odboru ministerstva. Dobrovoľná registrácia je podľa neho ošetrená z hľadiska ochrany osobných údajov a zahŕňa aj ďalšie notifikácie, napríklad SMS v prípade núdze.

MZVaEZ SR taktiež na stiahnutie zadarmo ponúka mobilnú aplikáciu Svetobežka, ktorá funguje aj offline a obsahuje informácie týkajúce sa všetkých štátov sveta. Sú v nej kontakty, praktické informácie spojené s cestou a cestovné odporúčania. Dajú sa do nej tiež nahrať dátové strany cestovného dokladu, takže v prípade jeho straty alebo odcudzenia má turista k dispozícii údaje pre vystavenie náhradného dokladu.