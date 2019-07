TASR

Pieštanské Čajky a Young Angels spoznali súperky v EWBL

Žreb sa konal počas ME žien v lotyšskej Rige. Formát súťaže bude pozostávať z troch turnajov základnej časti a play off.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Branislav Račko

Piešťany 2. júla (TASR) - Piešťanské Čajky sa v nasledujúcej sezóne stretnú v Európskej ženskej basketbalovej lige (EWBL) v A-skupine s obhajcom víťazstva TTT Riga, Žabinami Brno, Dinamom Moskva, Amsterdamom Angels, Horizontom Minsk, Pinkkom Pécsi a nováčikom súťaže Nika Siktikvar. Ďalší slovenský zástupca Young Angels Košice sa predstaví v B-skupine v spoločnosti družstiev Cmoki Minsk, Rostov Don SFEDU, Olimpia Grodno, Astana Tigers, SBŠ Ostrava, Kibirkstis Vilnius a ďalšieho nováčika Dinamo Novosibirsk.

Basketbalistky Piešťan si EWBL zahrajú po tretí raz v sérii. Žreb sa konal počas ME žien v lotyšskej Rige. Formát súťaže bude pozostávať z troch turnajov základnej časti a play off. Čajky sa predstavia na prvom turnaji v Brne (3. až 6. októbra), druhý turnaj budú hostiť v piešťanskej Diplomat aréne od 28. novembra do 1. decembra a na tretí vycestujú s najväčšou pravdepodobnosťou do Rigy medzi 10. a 12. januárom. Z každej skupiny postúpia štyri najlepšie družstvá do štvrťfinále play off, po ktorom súťaž vyvrcholí finálovým turnajom Final Four. Informovala o tom stránka piestanskecajky.sk.