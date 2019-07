Klaudia Fiolová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Walkman slávi 40 rokov. Reakcia dnešných detí na tento prelomový vynález vás zaručene pobaví

Hudobný prehrávač, ktorý dali deťom do ruky vyvolal zaujímavé reakcie.

Pamätáte si ešte na populárny Walkman? — Foto: YouTube

TOKIO 2. júla - Prenosný kazetový prehrávač s názvom Walkman oslávil už 40 rokov. Tento, na tú dobu, geniálny nápad priniesol na trh Japonec Masaru Ibuka. Akonáhle sa tam objavil, stal sa hitom po celom svete. Do mesiaca bol beznádejne vypredaný. Bolo to prvýkrát, čo si ľudia mohli zobrať so sebou ich obľúbenú hudbu a počúvať ju počas prechádzky. Potrebovali k tomu len kazetu a slúchadlá. Ako uvádza portál CNN, spoločnosť Sony udržala svojich klientov dlhodobo, keďže cena kazetového prehrávača bola prijateľná pre väčšinu populácie. Neskôr uviedli na trh aj Discman, čo znamenalo ďalšiu revolúciu v prehrávaní hudby.

Prvý prenosný hudobný prehrávač uviedla na trh spoločnosť Sony Foto: Pixabay

Pre dnešnú mladú generáciu je ale tento výdobytok menej známy. Vďaka ére mobilných telefónov majú všetko v jednom zariadení. Vrátane hudby. V nasledujúcom videu uvidíte vtipné reakcie detí, do 13 rokov, ktorým dali prvýkrát do ruky Walkman. Väčšina z nich ani neuhádla na čo tento nástroj slúži. Nazvali ho dokonca „starovekým telefónom". Keď im bolo vysvetlené, že ide o prenosný hudobný prehrávač, zostali v nemom úžase. Ďalším prekvapivým prvkom bolo pre nich aj to, že sa toho vkladá kazeta, na ktorej je obmedzený počet pesničiek. Rozkošné reakcie školákov sa stali hitom internetu.